Pilotos reportan problemas con nuevo jet Boeing

Washington.- Pilotos de aerolíneas estadounidenses reportaron en al menos dos vuelos que un sistema automático aparentemente fue la causa de que sus aviones Boeing 737 Max se inclinaran bruscamente hacia abajo.

Los capitanes dijeron que el hecho se produjo poco después de encender el piloto automático y que los aviones se recuperaron rápidamente al desconectarlo.

Sin embargo, de acuerdo con la descripción de los pilotos, el problema no parecía estar relacionado con un nuevo sistema automático antibloqueo que se sospecha fue una de las causas de una caída fatal en Indonesia en octubre.

Más de 40 países en el mundo han vedado los vuelos del Max 8 luego de una segunda caída fatal, esta vez en Etiopía, menos de cinco meses después de la primera. Sin embargo, las aerolíneas estadounidenses y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) no se han sumado a la veda.

American Airlines y Southwest Airlines operan el 737 Max 8, y United Airlines una versión un poco más grande, el Max9. Las tres respondieron por la seguridad de los Max el miércoles.

Los informes de los pilotos fueron archivados el año pasado en una base de datos de la NASA. Son informes voluntarios sobre seguridad que no identifican públicamente a los pilotos, las aerolíneas ni el lugar de los incidentes.

No estaba claro si la FAA o las aerolíneas tomaron medidas.

En un informe, el capitán dijo que apenas puso el avión en piloto automático, el copiloto exclamó, ``Descenso", y a continuación el audio de la cabina advirtió, ``no bajar, no bajar".

El capitán desconectó el piloto automático y reanudó el ascenso.

``Preocupados por el descenso de la trompa del MAX 8, a los dos nos pareció apropiado informarles sobre esto", escribió el capitán. ``Mi mejor conjetura es la fluctuación de velocidad aérea" debido a un breve sistema climático al que los sistemas automáticos del avión no supieron responder".

En otro vuelo, el copiloto dijo que segundos después de encender el piloto automático, la trompa se inclinó bruscamente hacia abajo y el avión empezó a descender a 365-460 metros (1.200 a 1.500 pies) por minuto. Tal como en el otro vuelo, el sistema de audio emitió una advertencia. El piloto desconectó el piloto automático y el avión reanudó el ascenso.

Los pilotos analizaron la situación posteriormente, ``pero no se me ocurre una razón para que la trompa del avión se inclinara tan agresivamente", relató el copiloto.

Informes preliminares de los investigadores indonesios indican que están indagando en nuevo sistema automático antibloqueo del Max como posible factor en la caída del avión de Lion Air poco después de su despegue de Yakarta en octubre. Los datos indican que los pilotos tuvieron problemas con las órdenes reiteradas del avión de bajar la trompa antes de caer al mar de Java y matar a 189 personas.

Pero el sistema antibloqueo _conocido por la sigla MCAS_ solo se activa si se apaga el piloto automático, según documentos de Boeing enviados a las aerolíneas y la FAA.

``No quiero decir que no es un problema", dijo el piloto Dennis Tajer, de American Airlines, acerca de los incidentes reportados a NASA. ``Pero no es el MCAS. El piloto automático tiene que estar desconectado para que se active el MCAS".

Otro piloto se quejó de que Boeing no había explicado los cambios en los sistemas automáticos.

``Me pregunto, ¿qué otra cosa no sé?", escribió el piloto. ``El Manual de Vuelo es insuficiente, casi en un grado criminal".