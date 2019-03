Pide Trump a GM reabrir planta en Ohio

Washington— El Presidente Donald Trump incrementó la presión sobre General Motors para que reabra una armadora en Ohio que cerró recientemente y dejó sin empleo a mil 700 personas.

En el último de sus tuits sobre este tema el sábado y el domingo, el Mandatario reveló que expresó sus frustraciones durante una conversación con la directora general de la compañía, Mary Barra.

"No estoy contento de que esté cerrada cuando todo lo demás en el país está en auge", escribió Trump. "Le pedí que la vendiera o hiciera algo pronto. Culpó al sindicato UAW. ¡No me importa, sólo quiero que esté abierta!".

El sindicato es la Unión de Trabajadores Automotrices (UAW, por sus iniciales en inglés), que representa a los empleados que perdieron su trabajo por el cierre de la planta de Lordstown.

Trump le había dicho previamente a uno de los líderes de la UAW, David Green, que "se organizara y produjera" en favor de los trabajadores de Lordstown. Green no respondió el domingo a una solicitud de comentarios.

General Motors dijo en un comunicado difundido este domingo en la tarde que el futuro de las plantas programadas para su cierre "se resolverá entre GM y la UAW".

La automotriz también indicó que tiene "oportunidades disponibles para prácticamente todos los empleados afectados" en las fábricas que cerrarían.

"Seguimos abiertos a dialogar con todos los accionistas afectados, pero nuestro principal enfoque permanece en nuestros empleados y ofrecerles trabajo en nuestras plantas, en las que tenemos oportunidades de crecimiento", señaló la compañía.

A pesar de que Trump dijo que conversó con Barra, pidió a General Motors reabrir la fábrica de Lordstown o encontrar otro propietario, e insistió en que la automotriz de Detroit "debe actuar rápidamente".

También criticó a General Motors por decepcionar a Estados Unidos y aseguró que están llegando al país automotrices "mucho mejores".

Trump elogió a Toyota por sus inversiones en territorio estadounidense en un intento aparente por proyectar a General Motors como una empresa menos comprometida con su país de origen que la automotriz japonesa.

El cierre de la planta de Lordstown se ha convertido en un tema polémico en una zona de Ohio que se prevé sea fundamental para Trump en caso de que se postule a la reelección del 2020, tal como lo prometió.