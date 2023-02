Persiste tormenta invernal en el sur de EU

Associated Press Associated Press Associated Press

Austin.- Una gran cantidad de hielo, aguanieve y nieve permanecieron este jueves en gran parte del sur de Estados Unidos mientras miles de personas en Texas soportaban temperaturas bajo cero sin electricidad. Más de 400 mil clientes en Texas se quedaron sin electricidad el jueves temprano, según PowerOutage. La frustración aumentó en Austin, la capital, donde más de 150 mil residentes permanecieron sin electricidad más de 24 horas después de que se fue la energía y la calefacción. PUBLICIDAD Se cancelaron más de 700 vuelos programados para el jueves, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware. En tanto, las traicioneras condiciones de manejo resultaron en al menos nueve muertes en carreteras resbaladizas desde el lunes, incluidas siete en Texas y una en Oklahoma y Arkansas. La última muerte ocurrió el miércoles por la noche en la carretera interestatal 40 en el oeste de Oklahoma cuando un semirremolque volcó y los vehículos detrás de él, incluidas varias otras plataformas, "cayeron en cascada" en colisiones separadas en la carretera helada. Las alertas y advertencias sobre condiciones invernales se extendieron desde la frontera oeste de Texas con México a través de Oklahoma, Arkansas y Luisiana y hasta el oeste de Tennessee y el norte de Misisipi. El transporte público en Dallas también está experimentando "retrasos importantes", según un comunicado de Dallas Area Rapid Transit. El sistema atiende a unos 220 mil pasajeros diariamente en 13 ciudades dentro del área metropolitana de Dallas con una red de tranvías, trenes ligeros, autobuses y camionetas. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD