Patrulla Fronteriza de EU envía a migrantes a lugares en donde no pueden ayudarlos

Nueva York.— Cuando Wilfredo Molina arribó a Estados Unidos procedente de su nativa Venezuela, le dijo a los agentes fronterizos que quería ir a Miami pero no tenía a dónde llegar. Ellos lo enviaron a lo que él pensó que sería un albergue en Manhattan pero resultó que era un edificio de oficinas de color gris. Molina fue uno de 13 migrantes que recientemente llegaron a Estados Unidos y que estuvieron de acuerdo en mostrarles sus documentos a The Associated Press que recibieron cuando fueron liberados de la custodia estadounidense mientras buscaban asilo después de cruzar la frontera con México. AP encontró que la mayoría no tenía idea a dónde los habían enviado —ni si los estaba esperando alguien en los domicilios que aparecen en sus documentos. Aduanas y Protección Fronteriza, que supervisa a la Patrulla Fronteriza, no respondió a las repetidas preguntas que se les hicieron acerca de las familias y personas entrevistadas ni los domicilios que les asignaron. Aunque sembrar el caos parece ser un patrón que han seguido los agentes de la Patrulla Fronteriza, particularmente en Texas, enviando a los migrantes que no tienen amigos ni familia en Estados Unidos a oficinas desconocidas. Los lugares usualmente no tienen espacio para albergar a migrantes. Debido a que esos domicilios aparecen en los documentos de los migrantes, importantes notificaciones podrían ser enviadas allí posteriormente. "Creemos que la Patrulla Fronteriza está intentando mostrar el caos que están experimentando en la frontera y en la ciudades del interior del país", comentó Denise Chang, directora ejecutiva de la Red de Asilo de Colorado. "Necesitamos coordinar eso para que podamos recibir adecuadamente a la gente". Los domicilios que aparecen en los documentos que les fueron mostrados a The Associated Press incluyen oficinas administrativas de Caridades Católicas en Nueva York, San Antonio y El Paso, Texas, una casa privada en West Bridgewater, Massachussetts y un grupo que opera albergues para personas que no tienen hogar en Salt Lake City. Una familia venezolana que llegó a las oficinas administrativas de la Cruz Roja Americana de Denver fue referida a múltiples albergues antes de que alguien voluntariamente los admitiera en su casa. Migrantes que han llegado a Nueva York terminaron en albergues, hoteles o apartamentos temporales que el ayuntamiento les proporcionó y pagó. La oleada de migrantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua ha provocado que el número de cruces ilegales esté en el nivel más alto que se haya registrado en un año fiscal.