Paralizados por la violencia armada, buscan consuelo en otros sobrevivientes

Lauren Petracca / The New York Times | Porche Powell fue asistente de enfermería certificada durante 12 años hasta que le dispararon. Ahora, es líder no oficial de un grupo de apoyo para personas con lesiones en la médula espinal en Rochester, N.Y.

Rochester, Nueva York — Tres años después de que un exnovio derribara su puerta, le disparara nueve veces y la dejara paralizada, Porche Powell se armó de valor para una visita virtual a la sala del hospital donde había pasado largas semanas en recuperación. Al unirse a una videollamada, vio a un hombre acostado en la misma cama, en la misma habitación, donde le habían dicho que nunca volvería a caminar. Su descripción llorosa de haber sido disparado en una calle de Rochester la trajo de vuelta a sus propias luchas en la habitación 5-1200, a la unidad de rehabilitación y medicina física a la que sus ocupantes se refieren como "la 512". Cuando salió de esa unidad, en el Strong Memorial Hospital, un mes después del tiroteo, Powell, de 28 años, pasó días sentada en habitaciones vacías de su casa sin nada que hacer. Durante casi un año, no podía hablar sobre su nueva vida sin llorar, hasta que una enfermera la conectó con un grupo de apoyo recientemente formado por sobrevivientes de violencia armada y otras personas con lesiones en la médula espinal. El hombre en la cama del hospital en la videollamada, Rickey Forcer Jr., sería su miembro más nuevo. Y, como la Sra. Powell y otros miembros le dieron la bienvenida durante el verano, no se contuvieron. "Va a empeorar cuando llegues a casa por primera vez y tengas que adaptarte, antes de que mejore", le dijo, relatando su propia experiencia. "He vivido 30 años enteros pudiendo caminar y correr, jugar baloncesto con mi hijo, boxear, conducir todos los días", dijo Rickey Forcer Jr., quien quedó paralizado después de recibir un disparo en Rochester, "¿y ahora tengo que aprender todo eso de nuevo?" Aunque el número de muertos por tiroteos masivos y violencia armada en Estados Unidos tiende a captar la mayor atención, en los últimos años esos eventos han dejado a un número mucho mayor de personas luchando con lesiones físicas, incluida la parálisis de por vida. Las agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Justicia y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, no rastrean la cantidad de estadounidenses discapacitados por la violencia armada, y varias fuentes brindan números divergentes al tratar de identificar la cantidad de sobrevivientes heridos. Un estudio de 2020 de investigadores de salud pública de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Columbia estimó que hay más de 300 lesiones por armas de fuego en promedio en Estados Unidos todos los días, lo que deja el doble de sobrevivientes que muertes. Aunque la gravedad de esas lesiones puede variar mucho, los defensores y los profesionales médicos dicen que la cantidad de sobrevivientes con discapacidades a largo plazo es grande y está creciendo, en miles cada año. "Medimos la muerte, pero no siempre medimos a aquellos que no pueden ser registrados", dijo Emily Miller, portavoz del grupo de defensa del control de armas Everytown for Gun Safety.