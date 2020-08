Pandemia hace que estudiantes de medicina se sientan rezagados

Covid-19 está interrumpiendo la educación de casi todos los estudiantes, pero aquellos en la escuela de medicina lo tienen particularmente difícil.

"Es un escenario de pesadilla para la clase de 2021", dijo Jake Berg, estudiante de cuarto año de la Facultad de Medicina Osteopática de Kentucky.

En marzo, los estudiantes de la escuela de Pikeville, Kentucky, fueron sacados abruptamente de los hospitales y consultorios médicos donde normalmente aprenden cómo tratar a los pacientes. En menos de dos semanas, dijo Berg, los estudiantes de medicina de "prácticamente todo el país" pasaron de ver a los pacientes en persona a aprender en línea, publicó Los Ángeles Times.

"Todo el mundo está de acuerdo con la idea de que todos estamos juntos en el mismo barco", dijo. "Pero, en realidad, es como si todos estuviéramos en el Titanic y se estuviera hundiendo".

Megan Messenger, en su cuarto año en la Western University of Health Sciences, en Pomona, calcula que ha perdido alrededor de 400 horas de tiempo con pacientes como resultado de la pandemia. “Me siento muy atrasada”, dijo Messenger, quien espera hacer una residencia combinada en pediatría y psiquiatría.

Dijo que le preocupa que "la clase de 2021 va a ser la clase tonta de los pasantes".

El tercer y cuarto año de la facultad de medicina es cuando la mayoría de los estudiantes realizan su formación clínica básica en áreas como medicina interna, pediatría, cirugía y obstetricia-ginecología. Cada rotación implica un período de uno o dos meses en un hospital o clínica.

Los estudiantes de cuarto año tienden a pasar tiempo en campos más especializados, a menudo viajando para obtener una experiencia que no está disponible en sus propias escuelas de medicina y para "audicionar" informalmente en lugares donde les gustaría hacer sus residencias. Sin embargo, debido a la pandemia, estas "rotaciones de salida" se han suspendido.

Las escuelas y los hospitales están tratando de restaurar su formación básica, pero, en muchas áreas, esto todavía es un trabajo en progreso. La incertidumbre se suma a los niveles de estrés de los estudiantes.

"No tengo idea de cómo aprenderé sobre la cultura de los hospitales a los que me postulo", dijo Garrett Johnson, estudiante de cuarto año de la Facultad de Medicina de Harvard. "No puedes conocer a ninguna de las personas ni sentir el lugar".