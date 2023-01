Ordena juez dar a conocer video del ataque a Paul Pelosi

Un juez de San Francisco ordenó ayer que el video del ataque a Paul Pelosi, el esposo de la ex presidenta de la Cámara Nancy Pelosi, sea dado a conocer públicamente a pesar de las objeciones de la fiscalía.

La decisión fue tomada por el juez Stephen M. Murphy de la Corte Superior, según dio a conocer Thomas R. Burke, abogado que representa a un grupo de medios de comunicación, incluyendo The New York Times, que presionaron para que la evidencia sea revelada.

El material incluye el video captado por las cámaras de vigilancia de la Policía del Capitolio y cámaras corporales que usaban dos oficiales de la policía que respondieron al ataque contra Pelosi de 82 años, en la casa de los Pelosi en San Francisco en las primeras horas del 28 de octubre.

La fiscalía federal acusó a David DePape de 42 años de varios delitos en el ataque, incluyendo el intento de homicidio.

Él se declaró no culpable.

El ataque, que ocurrió en la cúspide de las elecciones de medio término del 2022, impulsó rumores y desinformación en las redes sociales acerca de las circunstancias.

En los argumentos para mantener en secreto el material, la Oficina del Procurador de Distrito de San Francisco, dijo que publicar los videos sólo provocaría más distorsiones de los hechos y dañaría el derecho que tiene DePape de tener un juicio justo.

Sin embargo, el juez Murphy señaló que el material ya había sido transmitido durante una audiencia preliminar de la corte que ocurrió el mes pasado, comentó Burke, quien estaba en la corte cuando el juez tomó la decisión.

El juez Murphy ordenó que el video sea entregado a la oficina del secretario de la corte y podría estar disponible tan pronto como este jueves.

La policía dio a conocer que DePape irrumpió en la residencia de Pelosi y lo golpeó con un martillo, dejándolo en un charco de sangre.

La policía dijo que lo que motivó a DePape fue tomar a la señora Pelosi como rehén e interrogarla. Ella se encontraba en Washington en ese momento.

Además de The Times, las agencias informativas que buscaron que se diera a conocer el material son The Associated Press, The Washington Post, Los Angeles Times, The Press Democrat of Santa Rosa en California, Fox News, CBS, ABC, NBC y KQED de San Francisco.