Orden de cateo contra Giuliani resolvió disputa de Departamento de Justicia

La pregunta sobre si se debía emitir una orden de cateo en los registros de Rudy Giuliani estuvo candente dentro del Departamento de Justicia en los últimos meses de la administración Trump, dividiendo a funcionarios en Nueva York y Washington y permaneciendo sin resolverse, hasta ahora que hay un nuevo grupo de liderazgo.

Los nuevos integrantes lo resolvieron en esta semana de manera dramática. El miércoles, agentes federales revisaron la casa y oficina del exabogado personal del ex presidente Donald Trump, confiscaron sus teléfonos y computadoras como parte de su investigación sobre si violó las leyes de cabildeo de Estados Unidos al no registrarse como agente externo para llevar a cabo su trabajo.

No se sabe exactamente por qué los funcionarios del Departamento de Justicia decidieron hacerlo en este momento en particular, pero no es algo raro para la agencia que está encabezada por el nuevo procurador general Merrick Garland.

La medida fue tan sólo una serie de decisiones importantes del Departamento que se está moviendo rápidamente para evaluarse a sí mismo en cuanto a investigaciones e institución de políticas.

En las dos últimas semanas, el procurador general del presidente Joe Biden también cumplió la promesa de ampliar el enfoque del Departamento en los derechos civiles, anunciando amplias investigaciones sobre los departamentos de policía de Minneapolis y Louisville, los cargos por crímenes de odio en contra de tres hombres de Georgia en relación con el asesinato de Ahamud Arbery.

La acción que llevó a cabo este miércoles el FBI en Nueva York fue especialmente notable debido a la naturaleza de alto perfil de la investigación sobre Giuliani y debido al vigoroso debate que generó la duda sobre la orden de cateo dentro del Departamento de Justicia de la Era Trump.