FDA no exportará vacuna de AstraZeneca hasta que se asegure que es segura

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no exportará la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca a otros países hasta que se asegura que las dosis que han sido elaboradas en Estados Unidos reúnen los estándares de calidad y que sea segura y efectiva, según le comentó este jueves un funcionario del gobierno a CNN.

La Casa Blanca dijo este lunes que enviaría dosis de AstraZeneca a otros países, incluyendo a India, después que sea revisada por la FDA.

AstraZeneca aún tiene que solicitar su autorización de emergencia en Estados Unidos, aunque la empresa ha estado elaborando decenas de millones de dosis en Estados Unidos, con la esperanza de que eventualmente solicitará y recibirá la autorización.

Muchos países han solicitado la vacuna y grupos internacionales han criticado a Estados Unidos por comprar las dosis mientras billones de personas de todo el mundo no tienen ninguna.

La revisión sobre la seguridad será completa, comentó un funcionario del gobierno que tiene conocimiento del proceso. Aunque no se necesita una autorización de emergencia para exportar la vacuna, Estados Unidos no lo hará con ninguna vacuna que no cumpla con las medidas de seguridad de Estados Unidos, además de la eficacia y estándares de calidad en la manufactura.