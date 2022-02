Ola de frío deja sin electricidad a 70 mil hogares en Texas

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Texas.- Decenas de miles de clientes en Texas se quedaron sin electricidad este jueves por la mañana, mientras una gran tormenta invernal continuaba moviéndose hacia el este a través de los Estados Unidos, trayendo nieve, aguanieve y lluvia helada a los estados del Medio Oeste y del Sur. El Servicio Meteorológico Nacional en Paducah, Kentucky, advirtió sobre condiciones de viaje “imposibles”, y las autoridades locales instaron a los conductores a mantenerse alejados de las carreteras, informó The Washington Post. Más de 110 millones de estadounidenses desde la cuenca Pérmica del oeste de Texas hasta la frontera norte de Maine están incluidos en advertencias de clima invernal o de tormentas de invierno y tormentas de hielo, una franja de alertas meteorológicas de 3 mil kilómetros de largo. El jueves por la mañana se reportaron alrededor de 70 mil cortes de energía tanto en Texas como en Tennessee, junto con alrededor de 25 mil en Arkansas. Los apagones se debieron principalmente a la acumulación de hielo y aumentaron rápidamente en Tennessee. Antes de la tormenta, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que "nadie puede garantizar" que no habrá cortes de energía durante la primera prueba significativa de la red eléctrica del estado un año después de que un congelamiento histórico mató a cientos de residentes y dejó a millones sin electricidad durante días. Los viajes aéreos en todo el país volvieron a verse afectados este jueves. Hubo más de 5 mil 500 cancelaciones y 3 mil 300 retrasos, y muchos se concentraron en Texas. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar