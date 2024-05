Busca EU que el mundo presione a Rusia sobre arma nuclear espacial

Nueva York.- Funcionarios estadounidenses están tratando de aumentar la presión internacional sobre Rusia para que no despliegue un arma nuclear anti-satelital en el espacio, y han obtenido información que socava la explicación de Moscú de que el aparato está desarrollado para propósitos científicos pacíficos, según comentó un funcionario de alto rango del Departamento de Estado, este viernes.

La preocupación sobre el desarrollo ruso de una nueva generación de armas nucleares espaciales ha estado aumentando en Washington, especialmente desde que Moscú vetó el mes pasado en contra de una medida de Naciones Unidas que pretende mantener el espacio libre de esas armas.

Algunos republicanos creen que la administración Biden no está haciendo suficiente para disuadir a Rusia sobre el aparato y otros están preocupados acerca de la aparente decisión de China de no presionar a Moscú.

Este viernes, Mallory Stewart, asistente del secretario de Estado para el Control de Armas, dijo que aunque Estados Unidos está enterado que Rusia ha estado diseñando ese aparato durante años, “sólo hasta hace poco pudimos hacer una evaluación más precisa de su avance”.

Stewart, al hablar en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que es una organización no partidista, dijo que la órbita que el satélite ruso podría ocupar está en una región de alta radiación que no es utilizada por otros satélites, esa información rechaza la defensa de Rusia de que no está desarrollando el arma.

Ella condenó el veto de Rusia contra la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas presentado por Estados Unidos y Japón que pretenden reafirmar la prohibición en contra de que armas nucleares sean desplegadas en órbita.

Argumentó que cada país debería presionar a Rusia para que no despliegue el satélite con arma nuclear.

A diferencia de los arsenales nucleares tradicionales, el arma no está diseñada para atacar la Tierra, sino que podría destruir grupos de satélites comerciales y militares, incluyendo los de las comunicaciones globales.