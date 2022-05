Obtiene WP Pulitzer por cobertura de asalto a Capitolio

Washington— The Washington Post ganó el Premio Pulitzer en periodismo de servicio público este lunes por su cobertura del asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

La extensa cobertura del Post, publicada en una serie interactiva sofisticada, encontró numerosos problemas y fallas en los sistemas políticos y la seguridad antes, durante y después de los disturbios del 6 de enero de 2021.

PUBLICIDAD

Getty Images, por su parte, ganó uno de los dos premios otorgados en fotografía de noticias de última hora también por su trabajo de la insurrección al Capitolio.

La retirada de Estados Unidos y el regreso de los talibanes al poder en Afganistán estuvieron presentes en todas las categorías de los Pulitzer: el otro premio otorgado en fotografía de noticias de última hora fue para el corresponsal y fotógrafo de Los Angeles Times Marcus Yam, por su trabajo relacionado con la caída de Kabul.

The New York Times ganó en la categoría de reportaje internacional por informar sobre las muertes de civiles por ataques aéreos estadounidenses en Siria, Irak y Afganistán.

Los Premios Pulitzer, administrados por la Universidad de Columbia y considerados los más prestigiosos del periodismo estadounidense, reconocen el trabajo en 15 categorías periodísticas y siete categorías artísticas. Los premios de este año, que se transmitieron en vivo, honraron el trabajo producido en 2021.

El ganador del premio al servicio público recibe una medalla de oro, mientras que los ganadores de cada una de las otras categorías reciben 15 mil dólares.

La intersección de salud, seguridad e infraestructura desempeñó un papel destacado entre los proyectos ganadores.

El Tampa Bay Times ganó el premio de reportaje de investigación por "Envenenado", su análisis a profundidad de una fábrica de plomo contaminante.

The Miami Herald se llevó el premio de noticias de última hora por su trabajo cubriendo el colapso mortal de la torre de condominios de Surfside, mientras que The Better Government Association y Chicago Tribune ganaron el premio de reportaje local por "Deadly Fires, Broken Promises", un análisis de las fallas en la aplicación de normas de seguridad contra incendios.

Los Pulitzer también otorgaron una mención especial a los periodistas de Ucrania, reconociendo su "coraje, resistencia y compromiso" al cubrir la invasión rusa en curso que comenzó a principios de este año. En agosto pasado, la junta de Pulitzer otorgó una mención especial a los periodistas afganos que arriesgaron su seguridad para ayudar a producir noticias e imágenes de su propio país devastado por la guerra.