Uno de cada 3 en EU teme a los inmigrantes

Phoenix— Con la retórica antiinmigrante burbujeando en el período previo a las críticas elecciones intermedias de este año, aproximadamente 1 de cada 3 adultos en Estados Unidos creen que se está realizando un esfuerzo para reemplazar a los estadounidenses nacidos en este país con inmigrantes para obtener ganancias electorales.

Alrededor de 3 de cada 10 también se preocupan de que más inmigración esté causando que los estadounidenses nacidos en Estados Unidos pierdan su influencia económica, política y cultural, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Los republicanos son más propensos que los demócratas a temer una pérdida de influencia debido a la inmigración, 36% a 27%.

PUBLICIDAD

Esas opiniones reflejan el creciente sentimiento antiinmigrante propugnado en las redes sociales y la televisión por cable, con comentaristas conservadores como Tucker Carlson explotando los temores de que los recién llegados puedan socavar a la población nativa.

En su manifestación más extrema, esas opiniones cada vez más públicas en Estados Unidos y Europa aprovechó una teoría de conspiración de décadas de antigüedad conocida como el "gran reemplazo", una afirmación falsa de que las poblaciones nativas están siendo invadidas por inmigrantes no blancos que están erosionando, y eventualmente borrarán, su cultura y valores. El término que alguna vez fue tabú se convirtió en el mantra de un candidato conservador perdedor en las recientes elecciones presidenciales francesas.

“Creo firmemente que los demócratas, desde Joe Biden y Nancy Pelosi, hasta abajo, quieren traer a los inmigrantes ilegales aquí y darles derecho al voto de inmediato”, dijo Sally Gansz, de 80 años. En realidad, solo los inmigrantes que se han convertido ciudadanos pueden votar en las elecciones estatales y federales, y obtener la ciudadanía suele llevar años.

Gansz, una republicana blanca, ha vivido toda su vida en Trinidad, Colorado, donde aproximadamente la mitad de la población de 8 mil 300 personas se asienta hispana, la mayoría con raíces que se remontan siglos atrás a los colonos españoles de la región.

"¿No es obvio que veo Fox?" bromeó Gansz, quien dijo que ve el canal conservador casi a diario, incluido el programa de Fox News Channel "Tucker Carlson Tonight", uno de los principales defensores de esas ideas.

“El cambio demográfico es la clave de las ambiciones políticas del Partido Demócrata”, dijo Carlson en el programa el año pasado. "Para ganar y mantener el poder, los demócratas planean cambiar la población del país".

Esas opiniones no son compartidas por la mayoría de los estadounidenses; de hecho, dos tercios sienten que la población diversa del país hace de los Estados Unidos un país más fuerte, y mucho más a favor que en contra de un camino hacia el estatus legal para los inmigrantes traídos ilegalmente como niños. Pero las profundas ansiedades expresadas por algunos estadounidenses ayudan a explicar cómo el tema energiza a quienes se oponen a la inmigración.

“No siento que la inmigración realmente me afecte o que socave los valores estadounidenses”, dijo Daniel Valdés, de 43 años, un demócrata registrado que trabaja en finanzas para una firma aeronáutica en la Costa Espacial de Florida. "Soy bastante indiferente sobre todo eso".