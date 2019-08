Obama está 'orgulloso' de exmiembros de su gabinete por enfrentarse a Trump

Washington— El expresidente Barack Obama elogió a miembros de su administración “por seguir luchando para que Estados Unidos sea mejor” después que casi 150 afroamericanos firmaron un editorial en donde critican ferozmente al presidente Donald Trump por sus recientes ataques racistas contra cuatro congresistas demócratas de color que son progresistas, publicó CNN.

“Siempre he estado orgulloso de lo que este equipo logró durante mi administración. Pero más que lo que hicimos, me siento orgulloso de lo que siguen haciendo para luchar para que Estados Unidos sea mejor”, dijo Obama, quien ha estado notoriamente controlado en sus comentarios desde que abandonó la Casa Blanca, cuando se trata de hablar públicamente acerca de las políticas y comportamiento de Trump, a través de su Twitter este sábado.

Valerie Jarrett, ex asesora de alta jerarquía de Obama, también fue una de las firmantes.

El editorial, que fue publicado este viernes en The Washington Post, ex miembros de la administración Obama dieron su apoyo a las cuatro congresistas demócratas que Trump atacó y dijeron que el actual presidente es “cómplice de envenenar nuestra democracia”.

“No hay nada más anti-estadounidense que pedirles a nuestras paisanas que abandonen el país”.