Niega Pelosi juicio político a Trump

La presidenta de la Cámara Baja de EU, Nancy Pelosi, se opuso este lunes a impulsar en el Congreso un "impeachment" (juicio político) en contra del Mandatario estadounidense, Donald Trump, al asegurar que "no vale la pena".

"Un 'impeachment' divide tanto al país que, a menos que haya algo tan convincente, abrumador y bipartidista, no creo que debamos ir por ese camino, porque divide al país. Y él (Trump) simplemente no vale la pena", dijo Pelosi en una entrevista a The Washington Post.

La líder demócrata respondió así a los llamados de varios de sus congresistas que, desde que en enero recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, han querido impulsar el proceso de destitución contra Trump.

Los demócratas están desde enero en posición de iniciar el juicio político en la Cámara Baja, donde su aprobación tan sólo requiere de mayoría simple, pero el proceso fracasaría con toda probabilidad en el Senado.

En la Cámara Alta, en la que los demócratas siguen en minoría, al menos 20 de los 53 senadores republicanos deberían votar en contra de Trump para alcanzar los dos tercios que permitan que el proceso de destitución triunfe, lo que daría paso a la presidencia al ahora Vicepresidente Mike Pence.

Muchos demócratas esperaban que la investigación que lidera el Fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia del Kremlin en las elecciones de 2016 arrojase resultados que pudieran poner a Trump contra las cuerdas.

Además de la supuesta injerencia, Mueller también investiga los posibles contactos entre la campaña de Trump y funcionarios rusos, así como los negocios y las finanzas del Mandatario.

Si no concluye antes, la investigación cumplirá en mayo dos años y hasta ahora ha salpicado a colaboradores de Trump, como su ex abogado Michael Cohen, condenado a 3 años de cárcel; o su ex jefe de campaña Paul Manafort, condenado a 3 años y 11 meses.

Sin embargo, por ahora no existen indicios que sugieran que los investigadores han encontrado crímenes, más allá de una posible obstrucción a la Justicia, en contra de Trump.