Mujer acusada de agredir a chofer de Uber acepta extradición

California.- Una mujer arrestada en Las Vegas días después de una agresión contra un conductor de Uber en San Francisco que se difundió por las redes sociales aceptó el lunes ser trasladada a California, donde enfrentará cargos penales.

Malaysia King, de 24 años, dijo no contar con un abogado durante su breve presentación ante la corte a través de un video de circuito cerrado. La mujer aceptó no oponerse a la extradición. No se le hicieron preguntas sobre los cargos en su contra.

King fue arrestada el jueves en virtud de una orden de aprehensión emitida en California y en la que se le acusa de agresión con una sustancia irritante, asociación delictuosa, agresión física y violaciones a los códigos sanitarios y de seguridad.

El juez de paz Eric Goodman dijo que las autoridades de California cuentan con 30 días para tomar a King bajo su custodia, y le informó a la mujer que también podría enfrentar cargos en Las Vegas por acusaciones de que ella y un hombre trataron de usar la identificación de otra persona para obtener fondos de una cuenta bancaria de esa persona.

Los registros de la corte muestran que King fue procesada bajo cargos de allanamiento de morada y conspiración en ese caso, y deberá presentarse ante el tribunal en mayo.

Horas antes, la policía de San Francisco anunció que Arna Kimiai, de 24 años, una joven que aparece con King en la confrontación con el chofer de Uber, se entregó a las autoridades para enfrentar cargos por robo, agresión física, asociación delictuosa y otros delitos.

El abogado de Kimiai, Seth Morris, dijo que su clienta pagó una fianza de 75.000 dólares para quedar en libertad hasta una audiencia futura en la corte durante la cual le podrían ser presentados cargos.

El video proporcionado por el conductor muestra a una mujer sin mascarilla, posteriormente identificada como Kimiai, tosiendo hacia él y arrebatándole su celular. La policía indicó que al momento en que las tres mujeres salían del vehículo, una de ellas roció lo que se cree fue aerosol pimienta contra el conductor.

El conductor de Uber, Subhakar Khadka, de 32 años, fue agredido después de detener su auto al notar que una de las tres pasajeras no portaba mascarilla, afirmó la policía.