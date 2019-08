Manifiesto de tirador se asemeja al lenguaje utilizado por Trump

Nueva York.- En las manifestaciones de campaña antes de las elecciones de mitad de período del año pasado, el presidente Trump advirtió en repetidas ocasiones que Estados Unidos estaba bajo el ataque de inmigrantes que se dirigían a la frontera. “¡Miren lo que está marchando hacia acá, eso es una invasión!”, según declaró en un mitin. “¡Eso es una invasión!”

Nueve meses después, un hombre anglosajón de 21 años es acusado de abrir fuego en un Walmart en El Paso, matando a 20 personas e hiriendo a docenas más después de escribir un manifiesto en contra de la inmigración y anunciando que “este ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas”.

El sospechoso escribió que sus puntos de vista “son anteriores a Trump”, como si anticipara el debate político que vendría tras el derramamiento de sangre. Pero si Trump no inspiró originalmente al pistolero, de lo que sí es responsable es de haber alentado ideas polarizadoras y a las personas que alguna vez fueron relegadas a la periferia de la sociedad estadounidense.

Mientras que otros líderes han expresado su preocupación por la seguridad fronteriza y los costos de la inmigración ilegal, Trump ha llenado sus discursos públicos y comentarios en Twitter con un lenguaje a veces falso que aviva el miedo, incluso cuando dio la bienvenida a la Casa Blanca a un cuerpo ultraconservador conformado por teóricos de la conspiración que habían sido ignorados por presidentes anteriores de ambos partidos. Debido a esto, Trump está mal equipado para proporcionar el tipo de fuerza unificadora y curativa que otros presidentes proyectaron en tiempos de tragedia nacional.

En declaraciones televisadas el domingo por la tarde antes de abordar el Air Force One para regresar a Washington desde su casa en Nueva Jersey, Trump elogió el desempeño de los agentes de la Policía y ofreció sus condolencias a las víctimas y familias en El Paso y en Dayton, Ohio, donde tuvo lugar otro tiroteo masivo aparte, sin relación alguna con el ataque en Texas, en la madrugada del domingo.

“El odio no tiene lugar en nuestro país, y nos encargaremos de eso”, dijo el presidente, que no quiso dar más detalles pero prometió hablar más el lunes por la mañana. No hizo mención de la supremacía blanca ni del manifiesto del gatillero en El Paso, sino que se centró en lo que llamó “un problema de enfermedad mental”.

El lunes por la mañana, recurrió a Twitter para pedir a los republicanos y demócratas que trabajen juntos para fortalecer las verificaciones de antecedentes de posibles compradores de armas y aprobar nuevas leyes de inmigración.