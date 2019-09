Lo que significa Medicare para todos para los 60 millones de personas

Muchos demócratas que se postulan para la nominación presidencial del 2020 quieren asegurar a más personas ampliando Medicare para cubrir a todos los estadounidenses.Pero si se promulgara el amplio plan de “Medicare para todos” del senador Bernie Sanders, significaría grandes cambios para las más de 60 millones de personas que ya están inscritas en Medicare, el programa federal de salud para ancianos y discapacitados.Si bien el senador de Vermont argumenta que su propuesta proporcionaría aún más beneficios para las personas mayores, otros, particularmente el ex vicepresidente Joe Biden, han advertido que transformaría el programa de 53 años de antigüedad dejándolo irreconocible, a pesar de mantener el nombre intacto.“Medicare desaparecerá tal como lo conocemos”, dijo Biden en julio en un foro de candidatos de AARP. "Todo el Medicare que ustedes tienen desaparecerá”.La pregunta es si eso es mejor o peor para las personas mayores cuya cobertura cambiaría —aunque la probabilidad de que el Congreso promulgue algún programa de Medicare para todos dependerá de si los demócratas ganan el Senado en el 2020.Otros candidatos también usan el término “Medicare” en sus propuestas de atención médica, aunque la mayoría en realidad están lanzando planes de seguro administrados por el gobierno, conocidos como una opción pública. Estas reformas estarían dirigidas a aquellos que aún no son elegibles para el programa Medicare de hoy.Los contendientes demócratas evocan a Medicare porque es un programa federal muy querido. Alrededor del 82 por ciento de los encuestados tienen una visión “muy favorable” o “algo favorable” de Medicare, según una encuesta de julio de la Kaiser Family Foundation. Y el 95 por ciento de los que tienen Medicare califican su cobertura como “excelente” o “buena”, según la encuesta.“Biden no está equivocado. Sanders se está deshaciendo de Medicare”, dijo Christopher Holt, director de políticas de atención médica en el American Action Forum, un grupo de expertos conservador. “Entiendo por qué a Sanders no le gusta eso. Las personas mayores son particularmente sensibles a los cambios en sus beneficios. También puedo entender por qué Sanders piensa que es injusto, debido a cree que les está dando algo mejor ".