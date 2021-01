La biblia familiar de Biden y sus 128 años de trayectoria

The New York Times / Pertenece a la familia desde 1893

Washington— Al juramentar el cargo el miércoles, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, posiblemente pose su mano sobre un objeto familiar que lo ha acompañado en los 50 años de su carrera política: una pesada Biblia, adornada con una cruz celta que ha pertenecido a su familia desde 1893.

La Biblia ha sido esencial en otras ceremonias de juramentación de Biden como senador y como vicepresidente. También la usó su hijo Beau Biden cuando fue juramentado como procurador general de Delaware.

“Todas las fechas importantes están ahí”, dijo Biden. “Por ejemplo, cada vez que me he juramentado para algún cargo se ha inscrito la fecha”.

Pero el martes, un vocero del comité inaugural de Biden declaró que no podía confirmar si Biden emplearía ese volumen para su ceremonia de toma de posesión, o si usaría una sola Biblia (Trump utilizó dos).

La Biblia elegida por los presidentes electos para la ceremonia de juramento a menudo transmite un mensaje simbólico al pueblo de Estados Unidos, dijo Seth A. Perry, profesor asociado de religión en la Universidad de Princeton y autor de Bible Culture and Authority in the Early United States.

“Es difícil imaginar el ritual de la investidura sin ese libro en este momento”, dijo el profesor Perry. “Es parte del escenario. Forma parte de la cosa que le otorga al momento la autoridad que tiene”.