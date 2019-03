Investiga NY negocios de Trump

La Fiscal General del estado de Nueva York, Letitia James, ordenó a los bancos Investors Bank y Deustche Bank entregar documentos financieros relacionados con los negocios del Presidente estadunidense Donald Trump.

El diario The New York Times informó que la investigación tiene carácter civil y no criminal, y fue ordenada tras el testimonio frente al Congreso del ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, sobre la alteración de sus informes financieros.

El diario reportó que la oficina de la Fiscal pidió a los bancos registros de la financiación de cuatro proyectos principales de la Organización Trump, y de un esfuerzo fallido para comprar (el equipo de fútbol americano) los Buffalo Bills, de la Liga de Futbol Nacional, en 2014.

Deutsche Bank tiene dos investigaciones abiertas en el Congreso estadunidense y fue examinado el año pasado por reguladores bancarios de Nueva York, sin que se le hayan impuesto sanciones.

Un portavoz del banco, citado por la cadena ABC News, expresó en un comunicado su compromiso de cooperar con las investigaciones autorizadas sobre las declaraciones financieras del Presidente.

En respuesta a preguntas de la representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, Cohen se refirió en su presentación ante el Congreso a las alteraciones en la información financiera del Presidente, y proporcionó copias de sus declaraciones, enviadas al Deutsche Bank.

The New York Times citó a una persona familiarizada con la investigación, según la cual, Trump usó esa estrategia para pedir préstamos, hipotecas, líneas de crédito y otras transacciones financieras relacionadas con su cadena de hoteles en Washington, Miami y Chicago.

La pesquisa en Nueva York se suma a una decena de investigaciones en curso al Presidente Trump, sus negocios o allegados.

El Comité de Inteligencia de la Cámara Baja analiza transacciones de bienes raíces que realizó la Organización Trump, relacionadas con Rusia, mientras que el Comité Judicial de la Cámara baja pidió la semana pasada documentos y testimonios a unas 81 personas ligadas a Trump, tras el testimonio de Cohen.