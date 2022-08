Interrogarán a Mike Pompeo en investigación sobre ataque al Capitolio

Washington.- En la propiedad de Trump en Florida, el comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio se está preparando para reunirse con dos testigos potencialmente clave en su investigación por separado este martes.

Se espera que el comité se reúna con Mike Pompeo, el exsecretario de Estado de Trump, y Douglas V. Mastriano, el candidato republicano a gobernador de Pensilvania que se desempeñó como persona clave en el estado para un plan para mantener a Trump en el poder utilizando listas de electores “alternativas” o “falsas”.

Pompeo ha estado en conversaciones con el comité durante semanas, según una persona familiarizada con el asunto, y podría brindar testimonio sobre las discusiones dentro del gabinete de Trump y la posibilidad de invocar la Enmienda 25 para destituir a Trump después de los hechos del 6 de enero de 2021.

Un portavoz del comité del 6 de enero se negó a comentar. Un portavoz de Pompeo no respondió a una solicitud de comentarios.

Se espera que la entrevista virtual de este martes con Mastriano sea breve, porque planea objetar las reglas del panel sobre la grabación de video. Un abogado de Mastriano, actualmente senador estatal, dijo que Mastriano creía que el comité editaría selectivamente su testimonio y planeaba insistir en hacer su propia grabación de video de la entrevista. El comité rechazó esa opción para otros testigos, incluido Rudolph W. Giuliani, el abogado personal de Trump.

“El senador Mastriano no tiene nada que ocultar y estaría feliz de responder a sus preguntas. Nuestra única preocupación es evitar que el comité publique partes editadas y engañosas mientras mantiene oculto el contexto adecuado. Publiquen la totalidad o déjenme hacer una copia y no tendremos ningún problema”, dijo en un mensaje de texto Timothy C. Parlatore, el abogado de Mastriano. “Desafortunadamente, el comité se ha negado a discutir cualquier arreglo que no sea exigir que se les permita controlar exclusivamente qué porciones se pueden liberar”.

No está claro cuál será la respuesta del comité si Mastriano termina la entrevista abruptamente.

Mastriano, exoficial del Ejército, estuvo en los terrenos del Capitolio el 6 de enero, aunque luego explicó en un comunicado que “siguió las instrucciones de la Policía del Capitolio y respetó todas las líneas policiales” ese día. El comité ha dicho que quiere entrevistar a Mastriano porque habló directamente con Trump sobre sus “actividades postelectorales”.