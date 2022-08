Dijo Trump a su asistente que quería generales como los de Hitler

Washington.- El expresidente Donald J. Trump le dijo a su principal asesor de la Casa Blanca que le gustaría tener generales como los que habían informado a Adolf Hitler, diciendo que eran “totalmente leales” al líder del régimen nazi, según un libro de próxima publicación sobre el presidente número 45 de Estados Unidos.

"¿Por qué no pueden ser como los generales alemanes?" Trump le dijo a John Kelly, su jefe de gabinete, según un extracto de "The Divider: Trump in the White House", de Peter Baker y Susan Glasser, publicado en línea por The New Yorker. (Baker es el principal corresponsal en la Casa Blanca de The New York Times; Glasser es redactora de The New Yorker).

El extracto muestra a Trump profundamente frustrado por sus altos oficiales militares, a quienes consideraba insuficientemente leales u obedientes. En la conversación con Kelly, que tuvo lugar años antes del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, escriben los autores, el jefe de gabinete le dijo a Trump que los generales de Alemania habían “tratado de matar a Hitler tres veces y casi lo consiguen”.

Trump se mostró desdeñoso, según el extracto, aparentemente inconsciente de la historia de la Segunda Guerra Mundial que Kelly, un general retirado de cuatro estrellas, conocía muy bien.

“‘No, no, no, le fueron totalmente leales’, respondió el presidente”, según los autores del libro. “En su versión de la historia, los generales del Tercer Reich habían estado completamente subordinados a Hitler; este era el modelo que quería para su ejército. Kelly le dijo a Trump que no existían tales generales estadounidenses”.

Gran parte del extracto se centra en el general Mark A. Milley, quien se desempeñó como presidente del Estado Mayor Conjunto, el principal oficial militar del país, bajo la presidencia de Trump. Cuando el presidente le ofreció el puesto, el general Milley le dijo: “Haré lo que me pidas”. Pero rápidamente se enojó con el presidente.

La frustración del general Milley con el presidente alcanzó su punto máximo el 1 de junio de 2020, cuando los manifestantes de Black Lives Matter llenaron Lafayette Square, cerca de la Casa Blanca. Trump exigió enviar al ejército para despejar a los manifestantes, pero el general Milley y otros importantes asesores se negaron. En respuesta, Trump gritó: “¡Todos ustedes son unos perdedores!”. según el extracto. “Dirigiéndose a Milley, Trump dijo: ‘¿No puedes simplemente dispararles? ¿Simplemente dispararles en las piernas o algo así?’”, escriben los autores.

Después de que la Guardia Nacional y la policía despejaran la plaza, el general Milley se unió brevemente con el presidente y otros asistentes para caminar por el parque vacío para que Trump pudiera ser fotografiado frente a una iglesia del otro lado. Los autores dijeron que el general Milley consideró más tarde que su decisión de unirse al presidente fue un "error de juicio que lo perseguiría para siempre, un 'momento de camino a Damasco', como diría más tarde".