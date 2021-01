Incrementa Trump presión sobre Pence para anular elección

The New York Times

El presidente Trump falsamente afirmó este martes que el vicepresidente Mike Pence tiene el poder de rechazar la voluntad de los electores cuando la votación del Colegio Electoral sea certificada en esta semana, continuando con una campaña de presión que el presidente ha incrementado lentamente en los últimos días.

“El vicepresidente tiene el poder de rechazar a los electores que fueron escogidos fraudulentamente”, afirmó falsamente Trump en Twitter.

Como presidente del Senado, se espera que Pence presida la certificación oficial del conteo de votos del Colegio Electoral frente a una sesión conjunta del Congreso que se llevará a cabo este miércoles.

Ese evento está prescrito por la Constitución y será televisado el momento en que Pence nombrará al ganador de la elección presidencial del 2020, Joseph R. Biden Jr.

Trump ha estado tratando durante días de presionar al vicepresidente para que use ese papel procesal que tendrá en el evento como una oportunidad para cambiar el resultado de la elección.

También es un momento que algunos asesores de Pence han estado apuntalando desde que Trum perdió la elección y empezó a hacer reclamos sin fundamente de que hubo un fraude electoral generalizado.

Durante un mitin que se llevó a cabo en Georgia el lunes por la noche, el presidente presionó abiertamente a Pence por primera vez para satisfacer su demanda de que los resultados deben ser cambiados para que le favorezcan.

Los asesores de Pence han dicho que él acatará lo que prescribe la Constitución. Aunque el que Trump esté acudiendo a un aliado que ha sido uno de los más respetuosos con él durante los cuatro años es un acto final pronosticable de su presidencia.

Aunque no importa qué tan desagradable pueda ser para Pence, J. Michael Luttig, ex juez de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos y experto legal conservador, comentó que Pence no tiene opción sino contar simplemente los votos.

“Ningún presidente ni vicepresidente podría ni debería considerar el evento como una prueba de su lealtad política”, comentó Luttig.

Los republicanos de la Cámara, con el apoyo de Trump, también han argumentado en la corte que Pence tiene el derecho de tomar las cosas en sus manos y eliminar los votos electorales de cualquier estado que él desee. Sin embargo, un juez federal, quien fue designado por Trump, descartó el viernes una demanda que los republicanos entablaron para forzar al vicepresidente a hacer eso.

“La Constitución no empodera al vicepresidente para que altere de ninguna manera los votos que han sido emitidos, rechazando ciertos votos ni hacer cualquier otra cosa”.