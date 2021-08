Hospitales de Texas están sobrecargados

San Antonio - Al menos dos hospitales en Houston se han visto tan abrumados con pacientes con coronavirus esta semana que los funcionarios levantaron carpas afuera. En Austin, los hospitales estaban casi sin camas en sus unidades de cuidados intensivos. Y en San Antonio, un aumento en los casos del virus alcanzó niveles alarmantes que no se veían en meses, con niños de tan solo 2 meses conectados a oxígeno suplementario.

En todo Texas, los funcionarios de salud advirtieron sobre hospitales sobrecargados, una crisis creciente que no se había visto desde principios de febrero, cuando una ola de fines del invierno inundó el sistema de atención médica del estado. Más de 10 mil texanos han sido hospitalizados esta semana y al menos 53 hospitales estaban a máxima capacidad en sus unidades de cuidados intensivos.

“Si esto continúa, y no tengo ninguna razón para creer que no será así, no hay forma de que mi hospital pueda manejar esto. No hay forma de que la región pueda manejar esto”, dijo este martes a los legisladores estatales el doctor Esmaeil Porsa, un alto funcionario de salud en el condado de Harris, que incluye a Houston. “Soy una de esas personas que siempre ve el vaso medio lleno, siempre veo el lado positivo. Pero estoy asustado por lo que se avecina”.

En los últimos días, Texas ha promediado alrededor de 12 mil 400 casos nuevos por día, casi el doble del número visto hace solo dos semanas, según una base de datos del New York Times. El aumento se produce cuando aproximadamente uno de cada cinco hospitales de Estados Unidos con unidades de cuidados intensivos, o 583 hospitales en total, informaron recientemente que al menos el 95 por ciento de sus camas de cuidados intensivos estaban llenas. Una de las preocupaciones sobre la variante Delta altamente contagiosa, que ha provocado aumentos repentinos en todo el país, es si podría poner a prueba la capacidad de los sistemas de salud.

El repentino aumento de infecciones ha reenfocado la atención nacional en la eficacia de los cubrebocas y se produce cuando el gobernador del estado, Greg Abbott, se mantiene firme en su negativa a promulgar cualquier mandato estatal que requiera cubrebocas, y también prohíbe a los funcionarios locales hacerlo en sus propias comunidades.