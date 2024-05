Hablará Biden de conmemoración del Holocausto y omite disturbios en campus

Nueva York.- El presidente Biden, que personalmente ha permanecido relativamente callado durante las protestas en los campus universitarios en los últimos días, tiene previsto hablar en contra del antisemitismo la próxima semana en una ceremonia organizada por el Museo Conmemorativo del Holocausto de EU en la conmemoración anual de los "días de recuerdo", anunció la Casa Blanca este miércoles.

Aunque sus portavoces han denunciado la violencia y el antisemitismo en los campus universitarios, Biden ha hecho pocos esfuerzos por abordar personalmente las protestas antiisraelíes que han conmocionado a las universidades de todo el país, lo que ha suscitado las críticas de los republicanos y ha frustrado a algunos demócratas que quieren que muestre un mayor liderazgo público.

Biden viajará al Capitolio el martes para pronunciar el discurso principal del acto anual del Museo del Holocausto y recordar el esfuerzo nazi por exterminar al pueblo judío en Europa. "El presidente también hablará de nuestro deber moral de combatir la creciente lacra del antisemitismo", declaró a los periodistas Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Jean-Pierre señaló que la administración Biden-Harris había desarrollado una estrategia nacional para combatir el antisemitismo incluso antes de que el atentado terrorista del 7 de octubre dirigido por Hamás matara a mil 200 personas en Israel y desencadenara una guerra en Gaza en la que se calcula que han muerto 34 mil personas. El objetivo del esfuerzo, dijo, es "hacer realidad la promesa de nunca, nunca más".

Pero en respuesta a repetidas preguntas de los periodistas, Jean-Pierre no ofreció ninguna explicación de por qué Biden no se ha pronunciado más sobre los disturbios en el campus que han provocado suspensiones y detenciones, incluida la redada policial televisada a nivel nacional del martes por la noche para desalojar un edificio de la Universidad de Columbia que había sido tomado por manifestantes. "Ningún presidente ha hablado más enérgicamente sobre la lucha contra el antisemitismo que este presidente", dijo.

El Sr. Biden no ha hecho comentarios públicos desde la semana pasada, cuando sólo dijo brevemente que condenaba "las protestas antisemitas" al tiempo que denunciaba a "aquellos que no entienden lo que está pasando con los palestinos", una respuesta que pareció a los críticos e incluso a algunos aliados como un equívoco que no llegaba al momento. Desde entonces, Biden ha dejado que sus ayudantes hablen por él, tratando de equilibrar los derechos de libertad de expresión de los manifestantes con el rechazo de la violencia y las declaraciones antisemitas.

"Los estadounidenses tienen derecho a protestar pacíficamente, siempre que sea dentro de la ley y de forma pacífica", afirmó Jean-Pierre. "Tomar un edificio por la fuerza no es pacífico. Simplemente no lo es. Los estudiantes tienen derecho a sentirse seguros. Tienen derecho a aprender. Tienen derecho a hacerlo sin interrupciones".

El ex representante Ted Deutch, demócrata de Florida que ahora es el director ejecutivo del Comité Judío Estadounidense, dijo que era importante que Biden condenara públicamente el antisemitismo y se alegró de conocer su discurso previsto para la próxima semana. "Espero que el presidente hable con la valentía y la contundencia que requiere este momento", dijo Deutch a Julie Mason en su programa de radio Sirius/XM.

Los republicanos han tratado de sacar partido posicionándose como defensores de los estadounidenses de origen judío, a pesar de los antecedentes de su candidato putativo, el ex presidente Donald J. Trump, de reunirse o no repudiar el apoyo de conocidos antisemitas y de hacer comentarios simpáticos o envidiosos sobre Adolf Hitler.

El Comité Nacional Republicano envió un correo electrónico el miércoles tratando de culpar de antisemitismo al Sr. Biden, a pesar de que los manifestantes del campus lo han etiquetado como "Genocidio Joe" en protesta por su apoyo a la guerra de Israel contra Hamás. "Mientras Biden y los demócratas permiten que florezca el antisemitismo, los judíos estadounidenses encuentran cada vez más un hogar en el Partido Republicano", decía el correo electrónico.

Este miércoles, el portavoz Mike Johnson sometió a votación en la Cámara una resolución que condena el antisemitismo y exige que el Departamento de Educación utilice la definición de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

Aunque fue aprobada en una abrumadora votación bipartidista de 320 contra 91, 70 demócratas y 21 republicanos votaron en contra. A algunos demócratas les preocupaba que el hecho de que un gran número de miembros de su partido se opusiera a la resolución facilitara que se les tachara de poco serios respecto al antisemitismo.