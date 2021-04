Gasta Biden $60 millones por semana en niños migrantes

The New York Times / El Centro de Convenciones de San Diego es uno de los refugios

Nick Miroff / The Washington Post

Washington— La administración de Biden parece estar gastando al menos 60 millones de dólares por semana para cuidar a más de 16 mil niños y adolescentes migrantes en refugios operados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y se espera que esos costos aumenten significativamente en los próximos meses, según un análisis de datos gubernamentales obtenidos por The Washington Post.

El refugio temporal más grande anunciado hasta la fecha está en Fort Bliss, un puesto del Ejército en El Paso que tendrá hasta 5 mil camas.

Con un número récord de menores no acompañados que llegaron a la frontera en las últimas semanas, el HHS llenó rápidamente las 7 mil 700 camas disponibles en su red de refugios permanentes, donde el costo de cuidar a un niño es de aproximadamente $290 por día y la capacidad ha sido reducida por protocolos Covid.

La administración se apresuró a establecer al menos 10 grandes instalaciones de emergencia, creando 16 mil camas temporales para niños migrantes en centros de convenciones, campamentos de trabajadores petroleros y en bases militares.

Aproximadamente 8 mil 500 menores viven en estos sitios emergentes y 4 mil más esperan ser trasladados desde las estrechas instalaciones fronterizas.

El costo de estos sitios de emergencia es más de 2.5 veces más alto que el de los refugios más permanentes “debido a la necesidad de desarrollar instalaciones rápidamente y contratar personal calificado en un período corto de tiempo”, dijo Kenneth Wolfe, portavoz de la Administración para Niños y Familias del HHS. Dijo que el costo promedio por niño es “aproximadamente $775 por día según la experiencia pasada”.

Los reporteros han pedido repetidamente a la administración de Biden datos de costos asociados con los refugios de emergencia, además de la cifra de $775. Los funcionarios no proporcionaron un desglose por ubicación ni indicaron si hay ahorros financieros asociados con el uso de bases militares, por ejemplo, en comparación con otros sitios.

Los adolescentes y los niños pasan un promedio de 31 días bajo la custodia del HHS antes de ser entregados a un familiar examinado que ya se encuentra en los Estados Unidos o un patrocinador elegible, según los datos más recientes del HHS, por lo que el Gobierno está gastando alrededor de $24 mil por cada menor recluido en las instalaciones temporales. Eso no incluye el tiempo pasado en una instalación de la Patrulla Fronteriza.

El Gobierno proyecta que para septiembre, entre 22 mil y 26 mil menores no acompañados llegarán cada mes y requerirán atención del HHS, lo que aumentará aún más los niveles de gasto. Los funcionarios de Biden dicen que no planean solicitar al Congreso fondos suplementarios para cubrir los costos de los sitios de emergencia.

Durante una afluencia histórica de grupos familiares de migrantes en 2019, la administración Trump logró que el Congreso aprobara un proyecto de ley de financiamiento complementario de $4.6 mil millones, dinero que se utilizó en parte para ampliar la capacidad de albergue y mejorar la atención a los migrantes bajo custodia del Gobierno.

El mes pasado, la Administración para Niños y Familias del HHS recibió $47.5 mil millones en fondos a través de la Ley CARES de $1.9 billones aprobada por el Congreso. El secretario del HHS tiene autoridad para reprogramar los gastos discrecionales para el programa de menores no acompañados, lo que brinda a la agencia un colchón significativo para los costos de alojamiento que podrían ascender a miles de millones de dólares este año.

Con la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el HHS abrió o anunció planes para abrir al menos 10 sitios de emergencia en California y Texas en las últimas semanas. Miles de adolescentes migrantes ahora están alojados en centros de convenciones en Dallas, San Antonio y San Diego; otros duermen en refugios de iglesias en Houston, tiendas de campaña en el Sur de Texas y viviendas modulares cerca de sitios de perforación petrolera en las afueras de San Antonio y Midland, Texas.

Las instalaciones son supervisadas por el HHS, pero generalmente se operan a través de contratos con grupos sin fines de lucro y organizaciones religiosas. Entre los costos más importantes se encuentran la dotación de personal y los seguros, dicen los funcionarios. La administración de Biden ha tenido dificultades para dotar de personal a los sitios rápidamente y ha hecho circular varios llamados dentro del Departamento de Seguridad Nacional para que los voluntarios ayuden a cuidar a los menores junto con la Cruz Roja, el personal médico del HHS y otros.

Si bien la red del HHS de refugios más pequeños y permanentes generalmente tiene licencia de inspectores estatales, los sitios temporales no tienen licencia. Pero la agencia dice que las condiciones que brindan son iguales a los estándares en las instalaciones autorizadas.

Los refugios temporales se consideran en general una mejora significativa con respecto a las estrechas tiendas fronterizas donde CBP retiene inicialmente a los menores después de que cruzan la frontera. En las últimas semanas han aparecido imágenes de esas instalaciones que muestran a adolescentes y niños durmiendo hombro con hombro en tapetes, y el abogado dice que muchos se han quejado de pasar días sin poder ducharse.

La estimación de gastos del HHS de $60 millones por semana no incluye los costos de los lugares para las carpas. El más grande, en Donna, Texas, cuesta alrededor de $16 millones por mes, según funcionarios de CBP.

La agencia abrió una instalación de carpa adicional cerca de Eagle Pass, Texas, este mes y está considerando establecer otro sitio de procesamiento en Arizona para aliviar el hacinamiento en las estaciones fronterizas allí.

Los refugios temporales administrados por el HHS suelen ofrecer programas educativos y recreativos, así como servicios médicos y oportunidades para que los menores se comuniquen con sus familias.

La administración de Biden dice que está tratando de agilizar el proceso de selección de patrocinadores para que los menores con padres y parientes inmediatos en los Estados Unidos puedan ser liberados más rápido.

“El HHS se compromete a garantizar que todos los niños no acompañados remitidos a nuestra custodia reciban un cuidado adecuado”, dijo Wolfe. “Para hacerlo, hacemos todo lo posible para garantizar que los fondos se utilicen de la manera más eficaz posible para proporcionar un refugio seguro y servicios adecuados y que los costos se contengan en la medida de lo posible”.

El senador de Ohio Rob Portman, el republicano de mayor rango en el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, dijo que estaba “profundamente preocupado” por los informes de que los funcionarios de Biden están tratando de acelerar el proceso de investigación.

“Desde 2015, mi supervisión bipartidista ha demostrado, en dos administraciones, que las agencias federales deben hacer un mejor trabajo para garantizar la seguridad de estos niños vulnerables”, dijo Portman en un comunicado. “El Gobierno federal de Estados Unidos no debe repetir los errores de administraciones anteriores y entregar a estos niños vulnerables a los traficantes u otras situaciones de abuso, y debe haber responsabilidad para garantizar que el Gobierno pueda hacer un seguimiento de los niños a medida que avanzan en el sistema legal”.

El número de menores no acompañados que cruzan a los Estados Unidos comenzó a aumentar el otoño pasado, luego se disparó después de que Biden asumió el cargo y su administración anunció que no usaría una orden de salud pública de la era Trump para devolver a los adolescentes y niños no acompañados a sus países de origen. El mes pasado, las autoridades fronterizas detuvieron a 18 mil 890 menores, frente a los 5 mil 858 de enero.