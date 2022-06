Fincan cargos a dos mexicanos por muerte de 51 migrantes

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

El Paso.— La Policía acusó a dos mexicanos indocumentados el martes de delitos con armas de fuego después de descubrir que ambos estaban conectados con los 51 migrantes que murieron por agotamiento por calor en la parte trasera de un camión con remolque encontrado en Texas, reporta The Hill. Los fiscales federales acusaron por separado a Juan Francisco D'Luna-Bilbao y Juan Claudio D'Luna-Mendez como extranjeros ilegales en posesión de armas de fuego, según documentos judiciales presentados el martes ante la Corte de Distrito Federal en el Distrito Oeste de Texas, con sede en San Antonio. Los fiscales solicitan que tanto D'Luna-Bilbao como D'Luna-Mendez sean detenidos sin derecho a fianza. Ambos enfrentan hasta 10 años de prisión y una multa de 250 mil dólares. Cuarenta y seis inmigrantes fueron encontrados muertos en la parte trasera de un camión de 18 ruedas con un calor sofocante; el vehículo estaba estacionado junto a las vías del tren en una carretera principal cerca de San Antonio, Texas, el lunes por la noche. Otros cinco murieron más tarde en hospitales locales y 11 más están recibiendo tratamiento. El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, calificó el incidente como "nada menos que una horrible tragedia humana" durante una conferencia de prensa. El equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está manejando el caso para una investigación federal. Según documentos judiciales, los oficiales de San Antonio rastrearon la placa de matrícula de Texas del camión hasta una residencia en San Antonio el lunes por la noche. Allí, la policía observó a D'Luna-Bilbao saliendo de la residencia dentro de una camioneta F-250 y lo detuvo. Durante el interrogatorio, la policía encontró una pistola dentro del camión. Casi al mismo tiempo, la policía vio a D'Luna-Mendez salir de la residencia en otro vehículo, dijeron los funcionarios en documentos judiciales adicionales. Los agentes obtuvieron una orden de registro para la residencia y encontraron varias armas de fuego, incluida una pistola de 9 mm, un rifle de varios calibres y una escopeta de calibre 12. Ambos sospechosos tienen ciudadanía mexicana y admitieron que eran indocumentados durante el interrogatorio policial.