Faltan en EU el 20% de adultos mayores de vacunarse

Associated Press / Alejandro Garcia, de 16 años de edad es vacunado contra Covid

The New York Times

Nueva York— Estados Unidos ha abierto la vacunación contra Covid-19 a todos los mayores de 16 años y ha administrado más de 209 millones de dosis, pero aún no inmuniza a una quinta parte, el 20 por ciento, de los ancianos en el país, que son los más vulnerables al virus.

La siguiente fase del despliegue traerá nuevos desafíos, y algunos científicos y funcionarios de salud temen que algunas de las personas más vulnerables, incluidas las de 65 años o más, puedan tener problemas para competir por una vacuna ahora que todos los adultos pueden acceder a ellas.

Cindy Prins, epidemióloga de la Universidad de Florida, dijo que agregar más personas más jóvenes podría impulsar la apertura de más sitios de vacunación masiva, pero que esos sitios podrían ser intimidantes o incómodos para los ancianos o para cualquier persona particularmente vulnerable a la enfermedad.

"Creo que hay algunas personas que quieren recibir la vacuna, pero todavía están muy preocupadas por exponerse a otras personas", dijo Prins.

"Es una situación un poco extraña en la que decimos: 'Manténgase alejado de todos, pero por favor venga a nuestra clínica de vacunación masiva".

De acuerdo con los datos actuales, los adultos mayores son el grupo de edad más vacunado en el país. Sin embargo, alrededor de una quinta parte de las personas de 65 años o más, un grupo que es particularmente vulnerable a complicaciones graves y muerte por el Covid-19, no ha recibido ni una sola dosis. Entre ellos se encuentran algunos residentes de asilos, que son más de una tercera parte de las muertes totales por coronavirus en todo Estados Unidos.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, un 80 por ciento de las personas mayores de 65 años han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 65 por ciento ya han sido totalmente inmunizados.

Hay muchas razones por las que las personas elegibles pueden no estar vacunadas, incluidos los problemas persistentes de escasez, el acceso limitado a los lugares de vacunación y los procedimientos confusos para hacer citas. Algunas personas mayores también pueden dudar o no querer vacunarse.

Prins agregó que algunos adultos mayores podrían estar esperando hasta que sus médicos habituales u otros proveedores de atención médica puedan administrarles la vacuna.

"Puede haber personas que no necesariamente estén confinadas en sus hogares, pero tal vez no conduzcan", dijo Prins. "Quizás no sea fácil y conveniente para ellos llegar a algún lugar para vacunarse".

La doctora Lisa Cooper, directora del Centro Johns Hopkins para la Equidad en la Salud, sugirió que los funcionarios de salud podrían alentar a los jóvenes a ayudarlos a vacunar a las personas mayores en sus vidas.

"Tenemos que empezar a preguntarles a los más jóvenes, '¿Dónde está tu mamá? ¿Tu abuela? ¿Ya se han vacunado todos? Si no, tenemos varios espacios y queremos a toda tu familia aquí'".