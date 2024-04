Estas son las 42 preguntas para elegir a jurados de Trump

Nueva York, EU.- La selección del jurado suele ser un proceso largo, pero en el primer juicio penal a un ex Presidente estadounidense, que se lleva a cabo actualmente en un tribunal penal de Manhattan, avanza más lentamente de lo normal.

En parte, esto se debe a la naturaleza del caso: a los jurados, una vez formados, se les pedirá que decidan si Donald J. Trump cometió un delito. Los Fiscales lo han acusado de 34 delitos graves, acusándolo de falsificar registros comerciales para encubrir un escándalo sexual que podría haber perjudicado su primera candidatura presidencial.

Pero el proceso ha sido particularmente prolongado porque, una vez que los aspirantes a jurado dicen que pueden ser justos e imparciales, se les hace una serie de 42 preguntas. Después de eso, se enfrentan a un escrutinio adicional por parte de los abogados de la acusación y la defensa.

Aquí están las 42 preguntas:

1. Sin decirnos su dirección, ¿en qué barrio vive? Por ejemplo, Upper East Side, Lower East Side, Inwood, etc. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo allí? ¿Es usted un neoyorquino nativo? Si no, ¿dónde vivía anteriormente?

2. ¿A qué se dedica? ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo eso? Si está jubilado, díganos qué hacía antes de jubilarse.

3. ¿Quién es su empleador actual? ¿Trabaja por cuenta propia o es dueño de su propio negocio? ¿Quién fue su empleador anterior?

4. ¿Cuál es su formación académica? Por ejemplo, preparatoria, título universitario, título de posgrado, etc.

5. ¿Está casado? ¿Ha estado casado alguna vez? ¿Tiene hijos?

6. Si está casado o vive con otro adulto, ¿a qué se dedica esa persona? Si tiene hijos adultos, ¿qué hacen?

7. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Tiene algún interés o pasatiempo?

8. ¿Participa en alguna organización o grupo de defensa? ¿Cuáles?

9. ¿Alguna vez ha formado parte de un jurado? Si lo hizo, díganos hace cuánto tiempo fue y si fue en el Tribunal Penal, el Tribunal Civil o el Gran Jurado. Sin decirnos el veredicto, por favor díganos si el jurado llegó a un veredicto.

10. ¿Cuáles de las siguientes publicaciones impresas, programas de cable y/o redes, o medios en línea como sitios web, blogs o plataformas de redes sociales visita, lee o mira? (The New York Times, USA Today, New York Daily News, Huffington Post, CNN, MSNBC, Google, Facebook, X, TikTok, The Wall Street Journal, The New York Post, Newsday, The Washington Post, Fox News, Newsmax, MSN, Yahoo, Verdad Social).

11. ¿Escucha o mira podcast? De ser así, ¿cuáles?

12. ¿Escucha programas de radio? Si es así, ¿qué programas?

13. ¿Alguna vez usted, un familiar o un amigo cercano ha sido víctima de un delito? Si es así, cuéntanos brevemente qué pasó.

14. ¿Alguna vez usted, un familiar o un amigo cercano ha sido empleado de una agencia encargada de hacer cumplir la ley? Por ejemplo, la Policía, el FBI, la Fiscalía de Distrito, el Departamento Correccional, etc.

15. ¿Alguna vez usted, un familiar o un amigo cercano ha sido empleado de un Gobierno federal, estatal o local, incluido, entre otros, el estado de Nueva York?

16. ¿Alguna vez usted, un familiar o un amigo cercano ha trabajado en el campo de la contabilidad o las finanzas?

17. ¿Alguna vez usted, un familiar o un amigo cercano ha tenido educación, capacitación o experiencia laboral en el campo legal, incluida, entre otras, la práctica del derecho penal o civil?

18. ¿Ha tenido usted, un familiar o un amigo cercano alguna experiencia o interacción con el sistema de justicia penal, incluido un oficial de Policía u otro tipo de agente encargado de hacer cumplir la ley, que le haya hecho formarse una opinión, ya sea positiva o negativa, sobre él, ya sea sobre la Policía o nuestro sistema de justicia penal? Si es así, ¿cuál fue la experiencia? ¿Esa experiencia le impediría ser un jurado justo e imparcial en este caso?

19. ¿Alguna vez usted, un familiar o un amigo cercano ha sido acusado o condenado por cometer un delito?

20. ¿Tiene un familiar o un amigo cercano algún caso penal pendiente?

21. ¿Tiene alguna creencia u opinión política, moral, intelectual o religiosa que pueda impedirle seguir las instrucciones del Tribunal sobre la ley o que pueda sesgar su enfoque en este caso? ¿Tiene alguna creencia u opinión política, moral, intelectual o religiosa que pudiera interferir con su capacidad para emitir un veredicto en este caso penal?

22. ¿Tiene usted alguna condición de salud que pueda interferir con su capacidad para estar aquí en los días y horarios designados o que de otro modo le impida servir como jurado?

23. Sin decirnos el (los) nombre(s), ¿toma usted algún medicamento que le impida concentrarse o prestar atención durante el procedimiento o durante las deliberaciones?

24. Los procedimientos judiciales normalmente terminan alrededor de las 16:30 horas, aunque en raras ocasiones podemos trabajar más allá de esa hora. ¿Su horario y responsabilidades le permitirían trabajar más tarde si fuera absolutamente necesario para completar el trabajo de ese día?

25. ¿Practica usted una religión que le impediría ser miembro del jurado en algún día o noche de la semana en particular?

26. ¿Puede usted asegurarnos que será justo e imparcial y que no basará su decisión en este caso en un sesgo o prejuicio a favor o en contra de una persona que pueda comparecer en este juicio, debido a su raza, color, origen nacional, ascendencia, género, identidad o expresión de género, religión, práctica religiosa, edad, discapacidad, orientación sexual u opiniones políticas?

27. ¿Puede usted prometer que no permitirá que los estereotipos o actitudes sobre individuos o grupos de personas, lo que se conoce como sesgo implícito, influyan en su decisión?

28. ¿Alguna vez usted, un familiar o un amigo cercano ha trabajado para alguna empresa u organización que sea propiedad o esté dirigida por Donald Trump o alguien de su familia?

29. ¿Usted, un familiar o un amigo cercano alguna vez trabajó o se ofreció como voluntario para una campaña presidencial de Trump, la Administración presidencial de Trump o cualquier otra entidad política afiliada al Sr. Trump? ¿Alguna vez ha asistido a un mitin o evento de campaña de Donald Trump? ¿Está inscrito o alguna vez lo ha estado inscrito, suscrito o ha seguido algún boletín informativo o lista de correo electrónico administrado por o en nombre del Sr. Trump o la Organización Trump? ¿Sigue actualmente a Donald Trump en algún sitio de redes sociales o lo ha hecho en el pasado? ¿Usted, un familiar o un amigo cercano alguna vez trabajó o se ofreció como voluntario para algún grupo u organización anti-Trump? ¿Alguna vez ha asistido a un mitin o evento de campaña de algún grupo u organización anti-Trump? ¿Está inscrito o alguna vez ha estado inscrito, suscrito o ha seguido algún boletín informativo o lista de correo electrónico administrado por o en nombre de algún grupo u organización anti-Trump? ¿Sigue actualmente algún grupo u organización anti-Trump en algún sitio de redes sociales, o lo ha hecho en el pasado?

30. ¿Alguna vez se ha considerado partidario o ha pertenecido a alguno de los siguientes: el movimiento QAnon, Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters, Boogaloo Boys, Antifa?

31. ¿Tiene opiniones firmes o creencias firmemente arraigadas sobre si un ex Presidente puede ser acusado penalmente en un tribunal estatal?

32. ¿Tiene algún sentimiento u opinión sobre cómo se está tratando al Sr. Trump en este caso?

33. ¿Puede darnos la seguridad de que decidirá este caso únicamente sobre la base de las pruebas que vea y escuche en esta sala del tribunal y la ley tal como la dicta el juez?

34. ¿Tiene opiniones sólidas o creencias firmemente arraigadas sobre el ex Presidente Donald Trump, o el hecho de que sea un candidato actual a la presidencia, que interferiría con su capacidad de ser un jurado justo e imparcial?

35. ¿Ha leído (o escuchado audio) de alguno de los siguientes libros o podcasts de Michael Cohen o Mark Pomerantz? Si es así, háganos saber si lo que escuchó o leyó afecta su capacidad de ser un jurado justo e imparcial en este caso (“Disloyal: A Memoir”, “Revenge”, “Mea Culpa”, “People Vs. Donald Trump”).

36. El demandado en este caso ha escrito varios libros. ¿Ha leído (o escuchado audio) de uno o más de esos libros? ¿De ser así, cuáles?

37. ¿Tiene alguna opinión sobre los límites legales que rigen las contribuciones políticas?

38. ¿Puede prometer dejar de lado cualquier cosa que haya escuchado o leído sobre este caso y emitir su veredicto basándose únicamente en la evidencia presentada en esta sala del tribunal y la ley que le dio el juez?

39. ¿Puede darnos su absoluta seguridad de que se abstendrá de discutir este caso con nadie de cualquier manera y de mirar, leer o escuchar cualquier relato de este caso durante la tramitación del juicio?

40. ¿Puede asegurarnos que seguirá las instrucciones del juez sobre la ley, incluidas las instrucciones sobre la definición de duda razonable y la presunción de inocencia?

41. La Constitución de los Estados Unidos establece que el acusado no tiene la carga de presentar pruebas ni de testificar en una causa penal. Si el señor Trump decide no testificar ni presentar ninguna prueba, ¿puede asegurarnos que no se lo reprochará?

42. ¿Existe alguna razón, ya sea un prejuicio o cualquier otra cosa, que le impida ser justo e imparcial si es seleccionado como jurado para este caso?

Fuente: The NYT News Service

