Entabla Trump una demanda por difamación en contra de CNN

Washington.- El expresidente Donald J. Trump demandó este lunes a CNN, argumentando que ese medio de comunicación lo difamó y exigió 475 millones de dólares para resarcir los daños.

Durante el transcurso de su carrera empresarial y política, Trump ha amenazado frecuentemente con demandar a los medios de comunicación sobre la cobertura mediática que él considera injusta o irrespetuosa.

Aunque en raras ocasiones lo ha llevado a cabo, sus ataques a los medios fue algo infaltable en su mensaje político y usualmente han sido citados en los eventos para recaudar fondos antes de las elecciones de medio término de este año.

En el 2020, durante su campaña de reelección demandó a The New York Times y The Washington Post por sus artículos de opinión que vincularon a Trump con una interferencia rusa en las elecciones estadounidenses.

Su demanda en contra de The Times fue descartada y está pendiente la relacionada con The Post.

La demanda de Trump en contra de CNN fue presentada ante la Corte de Distrito del Fuerte Lauderdale, Florida.

Alega que “una campaña de disuasión en la forma de difamación y calumnia”, según afirma Trump, ha escalado recientemente “ya que CNN teme que el demandante pueda postularse para presidente en el 2024”.

La demanda, que consta de 29 páginas, cita las numerosas ocasiones en las que los presentadores e invitados de CNN han criticado a Trump sobre sus políticas y el que haya cuestionado los resultados de la elección presidencial del 2020.

También se queja de que algunos invitados han invocado a Adolfo Hitler y la historia de la Alemania Nazi para criticar el comportamiento de Trump.

Entre los invitados citados que han difamado a Trump está la cantante Linda Ronstadt.

En la demanda presentada este lunes, los abogados de Trump justificaron su exigencia de 475 millones de dólares en daños alegando que la cobertura de CNN ha provocado que el ex presidente sufriera “vergüenza, dolor, humillación y angustia mental”.