La historia detrás de los vuelos de migrantes de DeSantis a Martha's Vineyard

San Antonio.- En junio, el gobernador Ron DeSantis firmó un presupuesto que apartó 12 millones de dólares para crear un programa para transportar inmigrantes no autorizados fuera de Florida. Lo promocionó como lo más destacado de los nuevos gastos del estado en lo que respecta a la inmigración.

Pero solo tres meses después, el dinero se estaba utilizando en un lugar lejos de Florida, de una manera muy diferente: reuniendo a solicitantes de asilo venezolanos en las calles de San Antonio y enviándolos en aviones privados a Massachusetts.

Los vuelos del mes pasado, que transportaban a 48 migrantes, atrajeron la atención internacional y provocaron la condena de los demócratas, así como varios desafíos legales. DeSantis inmediatamente se atribuyó el mérito de lo que parecía ser una maniobra política: arrojar a decenas de solicitantes de asilo a la puerta de los demócratas del noreste que se han resistido a los llamados para tomar medidas drásticas contra la inmigración.

Los funcionarios de Florida han brindado poca información sobre el programa o cómo fue diseñado. Pero han comenzado a surgir detalles de la misión clandestina que se llevó a cabo sin el conocimiento incluso del gobernador de Texas, Greg Abbott, un colega republicano: vuelos pagados con dinero estatal en posible violación de la ley estatal que asignó el dinero; una compañía de vuelos chárter con vínculos políticos con el gobernador de Florida.

Y, en medio de todo, una mujer con experiencia en contrainteligencia militar que, según los investigadores, fue enviada a Texas desde Tampa para llenar los aviones.

Hasta ahora, poco se sabía de la mujer que, según los migrantes, se identificó solo por su nombre de pila, “Perla”, cuando les solicitó unirse a los vuelos. Una persona informada sobre la investigación de la oficina del alguacil de San Antonio sobre el asunto le dijo a The New York Times que la persona que está siendo investigada en relación con la operación es una mujer llamada Perla Huerta.

Huerta, una exmédico de combate y agente de contrainteligencia, fue dada de baja el mes pasado después de dos décadas en el ejército de los Estados Unidos que incluyeron varios despliegues en Irak y Afganistán, según registros militares.

Una migrante venezolana que estaba trabajando con Huerta para reclutar migrantes confirmó su identidad, y una migrante en San Antonio, a quien Huerta había intentado inscribir sin éxito, identificó una foto de ella en una entrevista con The New York Times. Varios de los migrantes de Martha's Vineyard la fotografiaron durante el proceso de reclutamiento en San Antonio, según Rachel Self, abogada que representa a los migrantes. Los abogados que trabajaron con ellos pudieron comparar esas fotos con otras en línea y en las redes sociales pertenecientes a una mujer llamada Perla Huerta.

Los esfuerzos para comunicarse conHuerta por teléfono y en su casa en Tampa no tuvieron éxito.

El hombre que dijo que trabajó con ella para ayudar a inscribir a otros migrantes accedió a hablar con la condición de que no se usara su nombre porque los hechos están bajo investigación. Dijo que conoció a Huerta el 10 de septiembre afuera del Centro de Recursos para Migrantes en San Antonio.

Ella le pidió que la ayudara a reclutar a otros inmigrantes como él de Venezuela. Pero dijo que se sintió traicionado, porque ella nunca mencionó trabajar en nombre del gobierno de Florida. “A mí también me mintieron”, dijo. “Si lo hubiera sabido, no me habría involucrado”. Todo lo que le dijeron, dijo, fue que “ella quería ayudar a la gente a ir al norte”.

El esfuerzo por llevar a los inmigrantes a Martha's Vineyard parecía haber estado mucho menos organizado que el programa más amplio creado por Abbott en Texas que ya había transportado en autobús a más de 11 mil inmigrantes del estado a tres ciudades del norte dirigidas por demócratas: Washington, Nueva York y Chicago.

Pero el objetivo de ambos gobernadores es el mismo: llamar la atención sobre la gran cantidad de inmigrantes no autorizados que llegan diariamente a la frontera sur y obligar a los demócratas a tratar con los inmigrantes a los que profesan desear acoger.