Enfrenta Colegio de Abogados al fiscal general de Texas

Dallas.— El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo el viernes que el Colegio de Abogados del Estado (Texas State Bar) planea demandarlo por sus intentos fallidos de anular las elecciones presidenciales de 2020 con base en afirmaciones falsas de fraude, lo que plantea otro peligro legal mientras el asediado republicano está encerrado.

Desde el verano pasado, la State Bar of Texas ha estado investigando quejas sobre la petición de Paxton a la Corte Suprema de Estados Unidos para bloquear la victoria del presidente Joe Biden sobre Donald Trump. El grupo no ha presentado públicamente una demanda contra Paxton, pero solicitó a un tribunal del área de Austin el viernes que imponga medidas disciplinarias no especificadas a un miembro de su personal por supuesta mala conducta profesional en la demanda electoral.

El principal asistente de Paxton, Brent Webster, fue "deshonesto" e hizo "declaraciones falsas" al solicitar a la Corte Suprema que anulara las elecciones, según la denuncia del colegio de abogados ante un tribunal del condado de Williamson. Webster no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

Paxton dijo que respaldaba su desafío a las "elecciones presidenciales inconstitucionales de 2020", mientras criticaba el bar y anunciaba una investigación sobre un grupo caritativo asociado con él.

“Estoy seguro de que el Colegio de Abogados no solo perderá, sino que quedará completamente expuesto por lo que es: un grupo activista liberal disfrazado de asociación profesional neutral”, dijo Paxton en Twitter.

El Colegio de Abogados, que es una rama de la Corte Suprema de Texas, dijo en un comunicado que "las consideraciones políticas partidistas no juegan ningún papel" en sus acciones. La ley estatal le prohíbe discutir investigaciones a menos que se presente una denuncia pública y un portavoz se negó a comentar.

Al entablar una acción judicial contra un abogado, la barra puede buscar un castigo que va desde una amonestación por escrito hasta la suspensión o inhabilitación. El proceso disciplinario se asemeja a un juicio y podría incluir que ambas partes tomen testimonio y obtengan registros a través del descubrimiento.

Las quejas de la barra contra Paxton alegaron que su petición a la Corte Suprema de EU de anular las elecciones de 2020 fue frívola y poco ética. El tribunal superior desestimó el caso y el propio Departamento de Justicia de Trump no encontró evidencia de fraude que pudiera haber cambiado el resultado de las elecciones.

Paxton pronosticó la acción legal en su contra durante las últimas semanas de su segunda vuelta en las primarias republicanas contra el comisionado de tierras del estado, George P. Bush.