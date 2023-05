Elige NASA a Blue Origin para construir módulo de alunizaje para misión de 2029

En el segundo intento, Jeff Bezos y su compañía de cohetes ganaron un contrato para llevar a los astronautas de la NASA a la superficie de la luna.

La NASA anunció este viernes que había otorgado un contrato a la compañía de Bezos, Blue Origin, para proporcionar un módulo de aterrizaje lunar para una misión que actualmente está programada para lanzarse en 2029.

La misión, Artemis V, es otra pieza clave del programa Artemis de la NASA, que consiste en enviar astronautas de regreso a la luna como parte de un esfuerzo por explorar la región del polo sur. Los astronautas aterrizarán en la luna en un vehículo construido por SpaceX para las misiones Artemis III y IV.

"Queremos más competencia", dijo Bill Nelson, el administrador de la NASA, durante el evento de este viernes en la sede de la NASA en Washington. “Significa que tienes confiabilidad.”

La NASA pagará 3.4 mil millones de dólares a Blue Origin, y John Couluris, vicepresidente de transporte lunar de Blue Origin, dijo que la compañía estaba contribuyendo "más allá" de esa cantidad al esfuerzo de desarrollo.

La adjudicación del contrato podría iniciar un año de recuperación prometedor para Blue Origin después de una serie de retrasos y contratiempos. Eso incluye la falla de uno de sus vehículos New Shepard durante un lanzamiento en septiembre pasado que transportaba experimentos, pero no pasajeros. Blue Origin ha identificado la causa y espera reanudar los vuelos del New Shepard con turistas espaciales y carga científica a finales de este año.

Y parte del hardware fabricado por Blue Origin finalmente podría usarse en una misión orbital en los próximos meses. La compañía construyó motores para la etapa de refuerzo del cohete Vulcan que está desarrollando United Launch Alliance, una empresa conjunta de los gigantes aeroespaciales Boeing y Lockheed Martin.

Blue Origin también podría proporcionar algunos detalles públicos de New Glenn, un cohete mucho más grande que lanzará cargas útiles a la órbita.