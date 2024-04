El juicio a Trump entra en su cuarto día, con alegatos iniciales la próxima semana

The New York Times | Al final del jueves, 12 jurados y un suplente se habían sentado en el juicio del expresidente Donald J. Trump en Manhattan. Se espera que el viernes se elijan más suplentes.Credit...Maansi Srivastava/The New York Times

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar El juez, los fiscales y los abogados defensores se pusieron manos a la obra este viernes para elegir a los últimos cinco miembros suplentes del jurado en el juicio penal contra el expresidente Donald J. Trump, uno de los últimos pasos antes de los alegatos iniciales. Doce neoyorquinos ya han sido seleccionados para formar parte del jurado del señor Trump, acusado de falsificar registros comerciales para encubrir pagos destinados a mantener en secreto un escándalo sexual durante la campaña electoral de 2016. También se ha elegido a un suplente, y los abogados estaban examinando un grupo de candidatos el viernes por la mañana en busca de otros cinco. Los jurados suplentes escucharán todas las pruebas e intervendrán en caso de que alguno de la primera docena tenga que abandonar el juicio de forma inesperada. Se espera que los alegatos iniciales, en los que los abogados de la acusación y la defensa presentarán sus argumentos al jurado recién constituido, comiencen el lunes. El caso tiene su origen en un pago de dinero por silencio realizado durante la campaña presidencial de 2016 a Stormy Daniels, una estrella del cine para adultos que en ese momento amenazaba con hacer pública su historia de un encuentro sexual con el señor Trump. El pago de 130 mil dólares provino del ex fijador del Sr. Trump, Michael D. Cohen, quien ha dicho que actuó bajo la dirección del Sr. Trump. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, acusó al Sr. Trump de 34 delitos graves de falsificación de registros de negocios, acusándolo de haber disfrazado reembolsos del Sr. Cohen para mantener el escándalo sexual en secreto. El Sr. Trump se ha declarado inocente y ha negado sistemáticamente haber mantenido relaciones sexuales con la Sra. Daniels. Si el jurado lo declara culpable, se enfrenta a hasta cuatro años tras las rejas. Esto es lo que hay que saber sobre el cuarto día del juicio: Varios jurados potenciales se abrieron sobre sus vidas en la corte el viernes. Una mujer se derrumbó mientras hablaba de haber cumplido condena en prisión en otro estado, y más tarde dijo que sentía que la gente debe rendir cuentas por sus acciones "porque eso es por lo que pasé". Otra se sintió embargada por la emoción mientras respondía a preguntas básicas en el estrado del jurado. "Esto es mucho más estresante de lo que pensaba", dijo. Ambas fueron excusadas. Además de la selección del jurado, si hay tiempo por la tarde, habrá lo que se conoce como una audiencia Sandoval, que determinará las preguntas que los fiscales pueden hacer al Sr. Trump si decide testificar. El juez, Juan M. Merchan, ha ordenado a los medios de comunicación que no informen de las respuestas de los posibles jurados a dos preguntas de un extenso cuestionario: "¿Quién es su empleador actual?" y "¿Quién era su empleador anterior?". También ha ordenado que esas respuestas se eliminen de la transcripción. Más información sobre las exigencias del juez. Los fiscales renovaron el jueves su petición de que el juez Merchan declare a Trump en desacato al tribunal, argumentando que el ex presidente ha violado repetidamente una orden de silencio que le prohíbe atacar a testigos, fiscales, jurados y otros. El juez Merchan dijo que retomaría el asunto el martes. PUBLICIDAD