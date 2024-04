Amenazan exportaciones chinas la agenda industrial de Biden

The New York Times | "No busco una pelea con China", dijo el Presidente Biden durante una visita al sindicato United Steelworkers en Pittsburgh el miércoles

Nueva York.- La iniciativa por un trillón de dólares del presidente Biden para revigorizar la manufactura estadounidense y acelerar la transición a fuentes de energía más limpias está chocando con una oleada de exportaciones baratas de China, amenazando con afectar la inversión y empleos que son centrales para la agenda económica de Biden. Biden está sopesando nuevas medidas para proteger a las industrias nacientes como la producción de vehículos eléctricos y manufactura de paneles solares de la competencia china. Este miércoles en Pittsburgh, el presidente hizo un llamado para imponer tarifas más altas a los productos de acero y aluminio de China y anunció una nueva investigación comercial sobre la industria de fabricación de barcos que está mayormente subsidiada por China. "No estoy buscando pelear con China, sino una competencia justa", dijo Biden. Los sindicatos, grupos manufactureros y algunos economistas dicen que la administración necesita hacer mucho más para restringir las importaciones chinas si quiere que las vastas iniciativas industriales de Biden no se vean afectadas por las versiones chinas de menor costo de las mismas tecnologías emergentes. "Existe un peligro claro y presente, debido a que las políticas industriales de la administración Biden se enfocan mayormente no en las destrezas tradicionales menores, manufactura con bajos salarios, sino en una nueva manufactura de alta tecnología", comentó Eswar Prasad, economista de la Universidad Cornell, quien se especializa en políticas comerciales. "Esas son precisamente las áreas en las que China ha aumentado sus inversiones", dijo. Tanto Estados Unidos como China están utilizando grandes subsidios gubernamentales para impulsar el crecimiento económico y tratar de dominar lo que ellos creen que serán los mercados globales más importantes de este siglo: las tecnologías que pretenden acelerar la transición global de los combustibles fósiles para evitar un cambio climático catastrófico. Sin embargo, su estrategia para financiar esas industrias ha diferido de maneras importantes. Los funcionarios chinos han invertido dinero en fábricas, incluyendo el ofrecer créditos atractivos de los bancos del estado a las empresas que de no otra manera no habrían sobrevivido, para ayudarlos a compensar la crisis inmobiliaria y una disminución del consumo doméstico. Esas fábricas funcionan con mano de obra de bajo costo.