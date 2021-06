Disney pospone crucero por tests de Covid inconsistentes

Associated Press Crucero Empress of the Seas de Royal Caribbean zarpando del Puerto Miami en Miami

Cabo Cañaveral, Florida— Disney Cruise Line pospondrá su primer crucero de prueba desde que la pandemia paralizó a la industria de los cruceros luego de que un puñado de participantes tuviera resultados de pruebas de Covid-19 inconsistentes, informó hoy la empresa. El Disney Dream tenía programado zarpar el martes desde Puerto Cañaveral, Florida, con 300 empleados que se ofrecieron como voluntarios para la “simulación” de crucero. Sin embargo, el viaje se pospuso a julio ya que un pequeño número de empleados tuvo resultados de Covid-19 inconsistentes, “que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideran positivo”, dijo en un comunicado Disney. Los CDC habían aprobado la solicitud de la empresa de realizar un crucero de prueba de dos noches. El gobierno federal otra vez está permitiendo que naveguen los cruceros, pero sólo si prácticamente todos los pasajeros y tripulantes están vacunados contra el Covid-19. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, aprobó una ley que prohíbe que las empresas soliciten pruebas de vacunación, así que las líneas de cruceros deben demostrar la efectividad de sus protocolos de seguridad para el Covid-19 en los cruceros de prueba. El fin se semana pasado, Celebrity Edge zarpó de Fort Lauderdale, Florida, convirtiéndose en el primer crucero en salir de un puerto de Estados Unidos en 15 meses. Con la salida del sábado se reanudó el negocio de los cruceros con embarcaciones de Carnival ya programadas para zarpar de otros puertos el próximo mes. Celebrity Cruises, una de las marcas de Royal Caribbean Cruise, dijo que 99% de los pasajeros estaban vacunados, por arriba del requisito de 95% impuesto por los CDC.