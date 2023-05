Disney cancela un proyecto de desarrollo con valor de mil millones de dólares en Florida

Florida.- En el mes de marzo, Disney catalogó al gobernador Ron DeSAntis de Florida como “anti-negocios”, por su intento de endurecer la supervisión del parque temático y resort de la empresa, que está cerca de Orlando.

El mes pasado, cuando Disney demandó al gobernador y sus aliados por lo que consideró como “una empresa en la que el gobierno ha enfocado sus represalias”, la empresa dejó en claro que estaba en peligro una inversión por 17 mil millones de dólares en Walt Disney World.

“¿El estado quiere que invirtamos más, empleemos a más personas y paguemos más impuestos, o no?, comentó Robert A. Iger, director general de Disney, en una conferencia relacionada con los ingresos que tuvo con analistas la semana pasada.

Este jueves, Iger y Josh D´Amaro, el presidente de Productos para el Consumidor y Parques Temáticos de Disney, demostraron que no están fingiendo, al cancelar un complejo de oficinas que estaba programado para ser construido en Orlando con un costo de 1 mil millones de dólares.

Ese proyecto hubiera traído más de 2 mil empleos a la región, con un promedio salarial de 120 mil dólares, de acuerdo a un estimado del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida.

El proyecto, conocido como Lake Nona Town Center, se supone que costaría 864 millones de dólares, aunque recientes estimaciones del precio han estado más cerca de 1.3 mil millones de dólares.

Disney planeaba reubicar unos 2 mil empleados del sur de California, incluyendo a la mayoría del departamento conocido como Imagen, que trabaja con los estudios cinematográficos de Disney para desarrollar atracciones en los parques temáticos.

Un portavoz de DeSantis comentó en un correo electrónico: “Disney anunció la posibilidad de crear el campus Lake Nona hace casi dos años. Nada ha sucedido con el proyecto y el estado no sabe si se llevará a cabo. Tomando en cuenta los problemas financieros de la empresa, la caída del mercado y los precios de las acciones, no sería sorprendente que reestructure las operaciones de su empresa y cancele lugares no exitosos”.

Los funcionarios de Florida en repetidas ocasiones han señalado el desarrollo de Lake N