Descubren fragmentos del virus de la gripe aviar en la leche

Nueva York.- Reguladores federales dieron a conocer este martes que muestras de leche pasteurizada provenientes de todo el país dieron positivo para remanentes inactivos del virus de la gripe aviar que ha infectado a las vacas lecheras.

Los fragmentos virales no representan una amenaza para los consumidores, dijeron los oficiales.

“Hasta la fecha, no hemos visto nada que pudiera cambiar nuestra evaluación de que la leche comercial está segura”, comentó la Administración de Alimentos y Medicamentos en un comunicado.

Durante el mes pasado, el virus de la gripe aviar conocido como H5N1 fue detectado en más de 30 manadas lecheras en ocho estados.

Se sabe que el virus también ha infectado a los trabajadores de las granjas, cuyo único síntoma ha sido conjuntivitis.

Científicos han sido críticos de la respuesta federal, diciendo que el Departamento de Agricultura se ha visto lento para compartir información importante y no le ha dado un seguimiento adecuado a las pruebas del ganado para detectar la infección.

Encontrar fragmentos virales en la leche de la cadena de suministro comercial no es ideal, pero el material genético no representa un riesgo para los consumidores que beben leche, comentó David O´Connor, virólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison.

“El riesgo de infectarse por la leche que tiene fragmentos virales es nulo, ya que el material genético no puede replicarse por sí mismo”.

Los oficiales no dijeron cuántas muestras de leche pasteurizada dieron positivo para los fragmentos virales ni de dónde provienen esas muestras.

Esas son preguntas clave, dijeron expertos. Apenas una tercera parte de las muestras dieron positivo, de acuerdo a dos personas que tienen conocimiento de la información y que no están autorizadas para hablar públicamente.

Si los fragmentos están presentes en muchas muestras del suministro comercial de leche, podría sugerir que el brote es mucho más generalizado que lo que se creía.

La semana pasada, The New York Times reportó que el virus también fue detectado en una manada de vacas lecheras de Carolina del Norte que no tenia síntomas de enfermedad.

“El problema en las vacas lecheras podría ser mucho más grande de lo que sabemos”.