Le deben a Trump mil mdd extras de acciones en Truth Social

Nueva York.- Las considerables acciones del expresidente Donald J. Trump en su empresa de redes sociales va a aumentar en más de 1 billón de dólares, ya que recibirá acciones adicionales en la matriz de Verdad Social --- siendo el resultado del precio de las acciones que ha permanecido alto en las últimas semanas. Esto ocurre en un momento crucial para Trump, quien está enganchado con cientos de millones de dólares de honorarios legales vinculados a los múltiples casos en su contra. El presunto nominado republicano para presidente también está impulsando su campaña política, con el aumento de su patrimonio está fortaleciendo su imagen como un empresario acaudalado, una parte importante de su atractivo para los votantes. Trump ya es el accionista mayoritario de Trump Media & Technology Group con 79 millones de acciones, el valor actual es de casi 3 billones de dólares. Le deben 36 millones más de acciones que podrían incrementar el valor de su participación a casi 4 billones de dólares. El frenético inicio disparó el valor de la empresa a casi 8 billones de dólares, aunque el precio de las acciones ha fluctuado desde entonces, cayendo a la mitad de su punto más alto. Trump Media ha sido un objetivo popular para los vendedores, que hacen dinero apostando al descenso del precio de las acciones de la empresa. Al igual que otras acciones que posee, Trump no tiene permitido venderlas ni usarlas como garantía colateral. Debido al precio actual de las acciones, Trump tiene que esperar 150 días, hasta finales de agosto, antes de venderlas, aunque las acciones podrían negociarse antes si el consejo de accionistas de Trump Media elimina las restricciones.