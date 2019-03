Descarta Bloomberg postularse en 2020

El exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg anunció que no se postulará para Presidente en 2020, con lo que se elimina un nombre prominente en la lista ya atestada de aspirantes que buscan desafiar a Donald Trump.

Bloomberg, de 77 años, dijo que pondría sus recursos en muchas de las iniciativas en las que ya está involucrado, incluyendo ayudar a la transición del país a la energía renovable.

"Es esencial que nominemos a un demócrata que esté en la posición más fuerte para derrotar a Donald Trump y volver a unir a nuestro país", dijo Bloomberg en un artículo de opinión publicado por Bloomberg Opinion.

"No podemos permitir que las elecciones primarias arrastren al partido a un extremo que disminuya nuestras posibilidades en las elecciones generales y se traduzca en 'cuatro años más' (de Trump)".

Bloomberg es el fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, la compañía matriz de Bloomberg News.

El exalcalde de tres mandos había dicho que estaba considerando seriamente una candidatura para la nominación demócrata después de optar por no postularse como independiente en 2016.

Señaló que los factores clave en su decisión eran si podía ganar y si podría tener más impacto continuando con sus actividades filantrópicas.

Bloomberg ha argumentado que el país necesita un director ejecutivo competente y pragmático con su tipo de experiencia empresarial y gubernamental que pueda hacer grandes cosas, estableciendo un contraste explícito con Trump.

Desde hace mucho tiempo apoyó temas populares entre muchos demócratas, incluido el control de armas y la mitigación del cambio climático, y gastó más de 110 millones de dólares en las elecciones legislativas de 2018 para ayudar a elegir a los Demócratas, según las cifras proporcionadas por Bloomberg Philanthropies.

Pero Bloomberg ha cuestionado las posiciones populares en el ala progresista del partido, como Medicare para todos y los impuestos a los súper ricos.

También se enfrentó a preguntas sobre por qué un ex republicano con una carrera anterior en Wall Street debería ser el abanderado de un partido que depende cada vez más de una base joven y diversa que a menudo es escéptica de las grandes empresas.

El ex alcalde había considerado postularse para Presidente como independiente en 2016. Finalmente, decidió que un candidato fuera de los dos partidos principales no podía ganar y apoyó a la demócrata Hillary Clinton. Se unió a otros demócratas para criticar al ex Presidente de Starbucks, Howard Schultz, por considerar una oferta independiente en 2020, diciendo que dividiría la votación y probablemente ayudaría a reelegir a Trump.