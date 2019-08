Deportan a estudiante de primer año de Harvard

Cambridge.- Mientras la mayoría de los estudiantes de primer año de Harvard se instalaban en sus dormitorios el martes, un estudiante nuevo, Ismail B. Ajjawi, está en negociaciones con oficiales de inmigración para permitirle ingresar a Estados Unidos y estudiar en esa institución, publicó el rotativo Chicago Tribune.

Funcionarios estadounidenses deportaron a Ajjawi, un residente palestino de 17 años, de Tyre, Líbano, el viernes por la noche, poco después de llegar al Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Antes de cancelar la visa de Ajjawi, los oficiales de inmigración lo sometieron a horas de interrogatorio, y revisaron su teléfono y computadora, según una declaración escrita de Ajjawi, reportó The Harvard Crimson

Los funcionarios de la universidad están trabajando para resolver el asunto antes de que comiencen las clases el 3 de septiembre, escribió el portavoz de la universidad Jonathan L. Swain en un correo electrónico, según esa publicación.

"La Universidad está trabajando en estrecha colaboración con la familia del estudiante y las autoridades apropiadas para resolver este asunto para que pueda unirse a sus compañeros de clase en los próximos días", agregó.

Los abogados de Harvard en la Oficina del Asesor General y de la Oficina Internacional de Harvard, trabajan para resolver problemas relacionados con visas como el de Ajjawi.

Ajjawi dijo que se contactó con AMIDEAST, la organización sin fines de lucro que le otorgó una beca para estudiar en Estados Unidos, y que ahora le brinda asistencia legal.

“Cuando pedí que me devolvieran el teléfono, la oficial se negó y me dijo que me sentara en [mi] posición y no me moviera en absoluto. Después de 5 horas, me llamó a una habitación y comenzó a gritarme. Ella dijo que encontró personas publicando puntos de vista políticos que se oponen a los Estados Unidos en mi lista de amigos ”, publicó hillreporter.com.

Ajjawi explica: "Respondí que no tenía nada que ver con esas publicaciones, que no tienen ‘me gusta’, que no las hice y que no comenté sobre ellas y le dije que no debería ser responsable de lo que otros publican. No tengo una sola publicación en mi cronología sobre política”.

Después de esa conversación, el funcionario de inmigración canceló la visa del estudiante.