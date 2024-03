Denuncian trabajo infantil de migrantes en NY

The New York Times | Los niños que venden caramelos en el metro se han convertido en una imagen frecuente, ya que las familias inmigrantes intentan ganarse la vida en la ciudad The New York Times | Algunos niños inmigrantes y sus padres han declarado que no han ido a la escuela por carecer de las vacunas necesarias

Nueva York.- En una estación del metro en el Bronx recientemente, una niña con un abrigo abultado pasó junto a los pasajeros con una canasta llena de M&M's, Kit Kats y chicles Trident colgando de su hombro. Parecía tener 7 u 8 años. Un pasajero la capturó en un video publicado en X, anteriormente Twitter, reclamando: "¡Sin padre, sin padre, ¿dónde está el padre?" mientras pasaba. De todas las manifestaciones de miseria humana que la crisis migratoria de dos años ha traído a la ciudad de Nueva York, pocas perturban la conciencia de sus habitantes más que la vista de niños y niñas vendiendo dulces en el metro, a veces durante horas escolares, a veces acompañados por padres, a veces no. En trenes y en las redes sociales, los neoyorquinos han preguntado: ¿No es esto trabajo infantil? ¿Es ilegal? ¿No debería alguien hacer algo para ayudar a estos niños? Las infancias entre 6 y 17 años están obligadas a estar en la escuela. Los menores de 14 años no pueden realizar la mayoría de los trabajos. No se puede vender mercancía en el sistema de tránsito sin un permiso. Pero, ¿de quién es el trabajo de hacer algo? Consultas recientes a siete agencias de la ciudad y el estado encontraron que el consenso era "no es mi responsabilidad". Más de 180 mil migrantes han sido procesados por agencias de la ciudad de Nueva York en los últimos dos años, y alrededor de 65 mil están alojados en refugios para personas sin hogar. Muchos de los recién llegados están desesperados por encontrar formas de sobrevivir en una ciudad cara, pero no pueden trabajar legalmente. La venta de comida es una de sus principales fuentes de ingresos. Recientemente, una joven de 16 años fue vista vendiendo dulces en un tren del centro en Manhattan a las 10:45 horas, en un día laboral, y dijo que estaba allí porque tenía que ayudar a sus padres. Se negó a dar su nombre. El Departamento de Educación tiene "maestros de asistencia" que trabajan para asegurar que las familias envíen a sus hijos a la escuela, pero no salen de patrulla. "Creo que debería dirigirse al Departamento de Policía de Nueva York sobre esto", escribió un portavoz. El Departamento de Policía dijo que emitió más de mil 100 citaciones el año pasado por "venta ilegal y solicitud/mendicidad ilegal" en el metro. Pero el departamento se negó a decir si se instruye a los agentes para hacer algo si ven a infantes vendiendo dulces durante horas escolares. El Departamento de Trabajo del estado dijo que era "difícil determinar" si la práctica de niños vendiendo dulces en el metro violaría la ley laboral, que generalmente regula las relaciones laborales (es decir, entre empleadores y empleados). La agencia de bienestar infantil de la ciudad, la Administración de Servicios para Niños, dijo que cualquier persona que vea a un niño en una situación que parezca insegura puede llamar a la línea directa estatal de abuso infantil. Pero la Oficina Estatal de Servicios para Niños y Familias, que maneja la línea directa, dijo que un niño que venda mercancía o mendigue no se consideraría maltrato o negligencia a menos que hubiera una preocupación específica sobre posibles daños, como "niños vendiendo dulces en una intersección peligrosa". Aunque el crimen ha disminuido en los metros en los últimos años, el gobernador desplegó la Guardia Nacional y la Policía Estatal en las estaciones de metro la semana pasada para mitigar las preocupaciones persistentes sobre la seguridad. Existen obstáculos logísticos para abordar el problema. Para cuando alguien llamara a la línea directa estatal y el informe fuera evaluado y enviado a ACS, un vendedor de dulces podría haberse mudado a un lugar diferente. La Policía puede responder más rápidamente, pero generalmente solo son despachados en emergencias. La Autoridad de Transporte Metropolitano, que administra los metros, citó su regla contra la actividad comercial no autorizada, que conlleva una multa de 50 dólares, y remitió más consultas a la Policía y al Ayuntamiento. La mayoría de los vendedores de dulces vienen de Ecuador, dicen los defensores de los migrantes, y las fotos de niños vendiendo dulces han suscitado preocupaciones en el país. Cuando el alcalde Eric Adams visitó Ecuador en octubre en una gira vertiginosa por América Latina para desalentar a los migrantes de venir a Nueva York, un reportero local lo confrontó en una conferencia de prensa. "¿Qué va a pasar con nuestros niños ecuatorianos, a quienes hemos visto vendiendo dulces en Times Square, en el metro?" exigió. El alcalde respondió de manera oblicua. "He notado niños vendiendo dulces en las calles de todo EU", dijo. "En la ciudad de Nueva York, no permitimos que nuestros niños estén en entornos peligrosos". Los migrantes son reacios a hablar sobre su trabajo o de dónde compran los dulces. La revista New York Magazine informó el año pasado que algunos los obtienen de mayoristas o tiendas baratas. Monica Sibri, ecuatoriana que aboga por los migrantes en Nueva York, enumeró varias razones que, según ella, los recién llegados le han dado para llevar a sus hijos con ellos para vender en los trenes. Algunos, dijo, asumen erróneamente que sus hijos pueden perder un semestre de clases y recuperarse fácilmente. Algunos enfrentan retrasos para inscribir a sus hijos debido a trámites y registros de vacunación. Algunos, dijo, vendían dulces con sus hijos en Ecuador y simplemente están haciendo lo mismo aquí como medida temporal. "Las familias no están diciendo que no quieren poner a sus hijos en la escuela", dijo Sibri. "Lo que están diciendo es que no han resuelto los trámites que necesitan para poder inscribirlos, y algunos de ellos no confían en el sistema".