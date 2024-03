Cuatro años después, se desvelan los misterios de Covid

Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el Covid-19 pandemia mundial en marzo de 2020, casi todo lo relacionado con el nuevo coronavirus era una incógnita: ¿Cómo se propagaba tan rápidamente? ¿Hasta qué punto enfermaría la gente? ¿Un solo brote protegería de futuros casos?

En los cuatro años transcurridos desde entonces, los científicos han desvelado algunos de los mayores misterios sobre el Covid. Ahora sabemos mucho más sobre cómo se propaga (no, estar a dos metros de distancia no es una protección segura), por qué no parece enfermar a los niños tanto como a los adultos y qué hay detrás de los extraños síntomas que puede causar, desde niebla cerebral hasta el "dedo Covid". He aquí lo que hemos averiguado.

¿Por qué varían tanto las experiencias de las personas con Covid? ¿Son reales los superdrogadictos?

A estas alturas, la mayoría de los estadounidenses han tenido Covid al menos una vez. Aunque la mayoría de los infectados han sufrido síntomas parecidos a los de la gripe, algunos han sido hospitalizados por problemas respiratorios graves y otros no han tenido ningún síntoma.

Parte de esto puede explicarse por la cantidad de virus a la que estamos expuestos, pero nuestro organismo también desempeña un papel importante. Las personas mayores o con problemas de salud tienden a presentar síntomas más graves porque su sistema inmunitario ya está debilitado. En algunos casos, el organismo puede combatir el virus antes de que se replique lo suficiente como para causar síntomas, o eliminarlo tan rápidamente que la persona nunca da positivo. También hay pruebas sólidas de que la vacunación hace que la enfermedad sea menos grave.

Según los expertos, lo más probable es que las personas que nunca se han infectado estén totalmente vacunadas, sean muy cautelosas a la hora de evitar exposiciones (mediante el enmascaramiento y evitando las aglomeraciones) o trabajen desde casa.

Los científicos han intentado investigar si hay algo biológicamente único en los superdoctores Covid que les confiera inmunidad frente a la infección. Pero lo más cerca que han llegado es a descubrir que las mutaciones en el antígeno leucocitario humano -que indica al sistema inmunitario que las células están infectadas- pueden ayudar a eliminar el virus tan rápidamente que una persona podría ser completamente asintomática.

¿La propagación de Covid se reduce a toses y estornudos?

En los primeros días de la pandemia, todos pensábamos que el Covid era una especie de ninja que saltaba a la superficie. Limpiábamos frenéticamente los alimentos, nos lavábamos las manos al son de "Cumpleaños feliz" e intentábamos girar los pomos de las puertas con los codos.

Pero los estudios han demostrado desde entonces que las superficies contaminadas rara vez son las culpables de la propagación del virus. Es más probable que se propague a través del aire que respiramos. Parte de ello puede ser a través de las grandes gotitas que se producen cuando alguien tose o estornuda, razón por la cual las autoridades sanitarias públicas aconsejaron al principio de la pandemia que nos mantuviéramos a dos metros de distancia de otros seres humanos.

Pero las investigaciones sugirieron entonces que el virus también podría ser transportado por aerosoles, partículas más pequeñas que podrían infectar a las personas desde más lejos. "Estas partículas se comportan como el humo de los cigarrillos: salen y flotan, y pueden permanecer en el aire durante un tiempo", explica Linsey Marr, ingeniera medioambiental de Virginia Tech. La Dra. Marr y otros investigadores han descubierto que partículas tan pequeñas como cinco micras pueden transportar más virus infecciosos que las gotas más grandes, en parte porque se generan a mayor profundidad en los pulmones.

Otros estudios han demostrado que el virus sigue evolucionando para propagarse mejor por el aire, según Vincent Munster, jefe de la sección de ecología de virus de los Laboratorios Rocky Mountain del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

¿Cuánto duran nuestras defensas?

En general, una infección o vacuna protege durante varios meses, afirma Akiko Iwasaki, viróloga e inmunóloga de la Universidad de Yale. Pero la inmunidad depende de factores como la edad, la salud subyacente y si el virus ha adquirido mutaciones que le ayuden a eludir nuestras defensas.

Hay muchos componentes de la protección inmunitaria, como los anticuerpos que circulan por la sangre y ayudan a detectar y neutralizar el virus, las células B que fabrican más anticuerpos según sea necesario y las células T que pueden aprender a reconocer y predecir las variaciones de la proteína de la espiga del virus.

Los expertos creen que unos niveles de anticuerpos más elevados se correlacionan con una mayor protección. Pero algunos estudios han indicado que los niveles de anticuerpos descienden significativamente a los tres meses de una infección o una vacunación. Y ha sido difícil determinar con exactitud cuántos anticuerpos se necesitan para proporcionar una protección básica, "ya que continuamente surgen nuevas variantes", dijo el Dr. Iwasaki.

Las células T proporcionan una forma diferente de protección, reduciendo la gravedad de los síntomas en lugar de bloquear la infección, y las investigaciones sugieren ahora que esta inmunidad puede durar un año o más.

¿Qué hay detrás de estos extraños síntomas?

Aunque se necesita una respuesta inmunitaria potente para eliminar el virus, una disfuncional puede ser la causa de muchos de los efectos secundarios inusuales de Covid. Por ejemplo, los investigadores han descubierto que en las personas que desarrollan un sentido del olfato deformado o lo pierden por completo, el virus se adhiere a los receptores ACE2 de las células que sostienen ciertos nervios de la nariz. Esto desencadena una oleada de células inmunitarias, que liberan proteínas para eliminar la infección. En el proceso, pueden cambiar inadvertidamente la actividad genética de los nervios vecinos, alterando el sentido del olfato.

Dado que la nariz actúa como punto de entrada al cerebro y a otras partes del sistema nervioso central, esta respuesta inmunitaria excesivamente agresiva y la consiguiente inflamación podrían ser también la clave para comprender otros efectos neurológicos persistentes del Covid, como la niebla cerebral, los dolores de cabeza, el zumbido de oídos, el hormigueo o entumecimiento de las extremidades e incluso la depresión, afirma la Dra. María Elena Ruiz, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad George Washington.

La dolorosa hinchazón o decoloración que algunas personas desarrollan en los dedos de manos y pies sigue siendo un misterio. Pero los informes sobre estos síntomas también se han vuelto menos frecuentes, y es posible que las infecciones o la vacunación anteriores hayan hecho menos probable que el sistema inmunitario de las personas se descontrole, dijo la Dra. Ruiz.

¿Existe el descanso estacional de Covid?

Cuando Covid despegó por primera vez en el invierno de 2020, mucha gente esperaba que los meses de verano (al menos en algunas partes del mundo) trajeran una tregua. Es cierto que, naturalmente, hay más oportunidades de transmisión de Covid en aerosol en los meses más fríos, cuando la gente pasa más tiempo en interiores. Los edificios también están más cerrados en invierno, lo que provoca una ventilación más deficiente y niveles potencialmente más altos de patógenos en el aire. Y algunos estudios sugieren que el virus también sigue siendo infeccioso durante más tiempo, y las partículas que lo transportan son capaces de permanecer en el aire durante más tiempo, cuando la humedad relativa es baja.

Pero los expertos coincidieron en que no les sorprendería que el Covid acabara estableciendo un patrón estacional predecible, como otros virus respiratorios. Es difícil predecir si tardará unos años o incluso décadas, dijo el Dr. Munster.

¿Tienen los niños un arma secreta que les proteja contra el Covid?

Al principio de la pandemia, la gente temía que los niños, como notorios propagadores de gérmenes, contrajeran y propagaran el virus con facilidad. También temían que los niños enfermaran especialmente, ya que tienden a experimentar algunos de los desenlaces más graves de la gripe y el virus respiratorio sincitial.

Pero con Covid, los niños parecen haberse librado en gran medida de enfermedades graves. Sólo unos pocos son hospitalizados o desarrollan afecciones potencialmente mortales, como el síndrome inflamatorio multisistémico.

Ahora tenemos una idea más clara de por qué es así: Según la Dra. Alpana Waghmare, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Infantil de Seattle, el sistema inmunitario de los niños puede estar mejor preparado contra el Covid precisamente porque están expuestos con frecuencia a los coronavirus benignos que causan los resfriados comunes. Además, los estudios han demostrado que otro mecanismo de defensa, conocido como respuesta inmunitaria innata, es más fuerte en los niños, lo que ayuda a alertar a sus cuerpos de patógenos extraños como el virus que causa el Covid.

¿Cómo puede el virus causar estragos en una persona durante meses?

Una teoría es que, al igual que ocurre con otros efectos secundarios poco frecuentes, los síntomas persistentes o las nuevas complicaciones que pueden aparecer meses después de la infección inicial (lo que se conoce como Covid prolongado) se deben en parte a una reacción inmunitaria que ha salido mal. Según el Dr. Ziyad Al-Aly, jefe de investigación y desarrollo del Veterans Affairs St. Louis Healthcare System, las personas que desarrollan Covid prolongado pueden tener un sistema inmunitario que responde de forma demasiado agresiva, o no lo bastante agresiva, a la infección aguda. Los estudios también han descubierto que el virus puede esconderse en el organismo una vez superada la infección principal, provocando una respuesta inmunitaria continua de bajo nivel e inflamación.

Otras pruebas sugieren que el virus puede dañar el revestimiento de los vasos sanguíneos, causando pequeños coágulos que bloquean la circulación a varias partes del cuerpo. Esto puede causar dolor persistente en las articulaciones, niebla cerebral, fatiga crónica y mareos tras levantarse demasiado de repente.

El Dr. Al-Aly afirmó que, aunque se han resuelto muchos de los misterios del Covid, teme que el público se haya cansado del virus, cuando en realidad, dijo, "aún no está en nuestro retrovisor".