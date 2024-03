La mujer que intentó que el porno fuera seguro para el feminismo

La Biblioteca Schlesinger de Harvard es el principal repositorio de historia de la mujer del país, y alberga documentos de sufragistas y reformadoras sociales, poetas y políticas, del colectivo responsable de "Our Bodies, Ourselves" y de figuras emblemáticas como Amelia Earhart, Angela Davis y Julia Child.

Pero en las bóvedas de su sótano, cuidadosamente conservado en una caja, también se puede encontrar un artefacto bastante diferente: un traje de la comedia pornográfica de 1978 "Hot & Saucy Pizza Girls".

La película, protagonizada por John C. Holmes en el papel de un proxeneta que supervisa una red de prostitución disfrazada de servicio de reparto de pizzas, hizo historia a su manera, como uno de los primeros ejemplos de lo que se convirtió en un tropo clásico: el porno con pepperoni. Pero el disfraz está en el Schlesinger por otro nombre en cartel: Candida Royalle.

Royalle, fallecida en 2015, fue una celebridad menor en su época. Fue una estrella del porno de la época dorada de los 70 que se pasó al otro lado de la cámara, produciendo erotismo feminista centrado en las fantasías femeninas, y en el público femenino.

Durante las llamadas guerras del sexo de los años 80, Royalle se enfrentó a feministas antiporno como Andrea Dworkin y Catharine MacKinnon, que tachaban a las mujeres de la profesión de títeres del patriarcado. Y en los 90, se convirtió en madrina de las mediáticas feministas sexopositivas de la tercera ola del feminismo.

Hoy en día, el nombre de Royalle puede sonar poco. Pero su voluminoso archivo se encuentra ahora en Harvard, donde el tesoro de diarios, cartas, fotografías, álbumes de recortes, vídeos y recuerdos está abriendo una nueva ventana a la revolución sexual.

La historiadora Jane Kamensky, con objetos del voluminoso archivo personal de Royalle, que ahora se conserva en la Biblioteca Schlesinger de Harvard.Credit...Sophie Park para The New York Times

Ese es el argumento de Jane Kamensky, la historiadora que encabezó la adquisición de los papeles de Royalle. En la nueva biografía "Candida Royalle and the Sexual Revolution: Una historia desde abajo", Kamensky sitúa a Royalle en el centro de una historia ambivalente y ambiciosa que pretende desbaratar cualquier idea de un conflicto con líneas de batalla firmes.

"Es demasiado crítica y autocrítica para muchas de las feministas sexopositivas", afirma Kamensky. "Y no encaja en absoluto en una caja antipornografía".

La historia de Royalle, dijo Kamensky, "nos muestra que tenemos las cajas equivocadas".

Kamensky, un destacado estudioso de la Revolución Americana que recientemente dejó Harvard para convertirse en presidente del Monticello de Thomas Jefferson, no es la persona que uno esperaría que escribiera la biografía de una conflictiva reina del porno de finales del siglo XX.

Pero puede que la revolución sexual no sea totalmente distinta de aquella lucha política del siglo XVIII, que dividió a los aspirantes a estadounidenses entre sí -y dentro de sí mismos- mucho más de lo que recordamos hoy.

"Es una lucha de ideas, pero también una lucha en la que están en juego los cuerpos de las personas", afirma Kamensky. "Y cada ganancia se alea con la pérdida".

¿Existe un archivo?

En la década de 1990, cuando la moda de los estudios sobre el porno se extendió por algunos rincones de las humanidades, Royalle hizo apariciones en los campus universitarios, maravillada por su ascenso "de zorra drogadicta a empresaria de éxito políticamente correcta portavoz de la sexualidad femenina", como escribió en su diario.

Sin embargo, cuando Kamensky encontró su obituario en septiembre de 2015, nunca había oído hablar de Royalle. Kamensky llevaba unas semanas en un nuevo puesto como directora de la facultad Schlesinger, con la vista puesta en ampliar sus fondos más allá de su ámbito predominantemente de clase media-alta, liberal, culta, del "corredor Acela", como ella decía. Al leer sobre Royalle, se preguntó: "¿Existe un archivo?".

Dos meses después, Kamensky repartía tarjetas de visita en el funeral de Royalle en Nueva York, donde cientos de invitados le rindieron homenaje y comieron tomates cherry de su huerto.

Protesta de 1979 en Times Square del grupo Mujeres contra la Pornografía. Las feministas antiporno sostenían que las mujeres de la industria del sexo eran víctimas o incautas.Credit...via Veronica Vera/Candida Royalle Papers, Schlesinger Library, Radcliffe Institute, Harvard University.

La albacea de Royalle era Veronica Vera, una comerciante de Wall Street reconvertida en periodista (y alguna vez modelo de Robert Mapplethorpe) que, desde 1989, dirige un local en el centro de Manhattan llamado Miss Vera's Finishing School for Boys Who Want to Be Girls. Se había hecho íntima de Royalle en 1983, después de un baby shower en el que ella y un grupo de otras mujeres de la industria del sexo, entre ellas Annie Sprinkle, Veronica Hart y Gloria Leonard, cerraron la fiesta bailando juntas "West Side Story".

Empezaron a reunirse regularmente como Club 90 (llamado así por la dirección de la calle de Sprinkle), descrito en ocasiones como el primer grupo de apoyo a estrellas del porno, que también organizaba actuaciones autoconcienciadas en espacios artísticos del centro de la ciudad. Y cuando Royalle enfermó de cáncer de ovarios, se unieron para cuidarla a ella y a su legado.

Cuando la Schlesinger llamó, Vera preguntó por qué la biblioteca quería el archivo. Kamensky le explicó que ya tenía los documentos de Dworkin, MacKinnon y el grupo Mujeres contra la Pornografía, y que quería "la otra cara".

"Fue muy significativo para mí", dijo Vera. "Durante mucho tiempo, siempre se ha citado a los antiporno y se ha dejado de lado a la gente que realmente trabaja en el sector".

Desde que llegaron al Schlesinger, los papeles de Royalle se han convertido en un "ancla", como dijo Kamensky, para otras adquisiciones sex-positive, como los archivos de los otros miembros fundadores del Club 90 y los papeles de Jeanette Zinkan (también conocida como Mistress Antoinette), una diseñadora de ropa que ayudó a popularizar la ropa fetichista de cloruro de polivinilo.

En 2017, Kamensky impartió un seminario de investigación, Feminismos y pornografía, con Janet Halley, experta en teoría jurídica feminista de la Facultad de Derecho de Harvard. De antemano, invitó a Halley a echar un vistazo a parte de la colección Royalle, que había empezado a llegar.

"Sacabas cosas de una caja y caía purpurina por todas partes", recuerda Kamensky. "Esto no eran los papeles de Betty Friedan".

Sueños de ser famoso

Una mañana del pasado diciembre, la conservadora de género y sociedad de la biblioteca, Jenny Gotwals, y un archivero veterano, Mark Vassar, habían dispuesto una muestra del archivo.

No había purpurina suelta ni pizza, ni salsas ni nada por el estilo. Pero había un maniquí con una chaqueta del personal de High Society, la revista pornográfica de la que Royalle fue columnista en los años ochenta, y un trofeo de premio con forma sugerente a la "Escena de sexo en grupo más caliente".

El primer diario de Royalle, comenzado el día de Año Nuevo de 1962, cuando tenía 11 años.

El archivo incluye diarios que mantuvo casi ininterrumpidamente durante más de 40 años.

Pero, sobre todo, las mesas estaban cubiertas de diarios, cartas, álbumes de recortes, fotografías y objetos efímeros que Royalle - "una archivista en ciernes" incluso de niña, escribe Kamensky- había conservado cuidadosamente.

Royalle nació Candice Vadala nació en 1950 en el seno de una familia católica de clase trabajadora de Long Island. Su padre, Louis, era un batería profesional de jazz dado a las broncas. Cuando Candice tenía 2 años, su madre abandonó a la familia. Candice no volvió a verla.

Louis se volvió a casar y la familia acabó instalándose en el Bronx, donde Candice empezó su primer diario el día de Año Nuevo de 1962.

El pequeño volumen de polipiel roja, con un endeble candado de latón, está lleno de anotaciones sobre enamoramientos de niñas y peleas familiares, normalmente ilustradas con un dibujo de su atuendo de ese día. Pero en una entrada de septiembre de 1962, describe una agresión sexual en un parque cercano al apartamento familiar, acompañada de otro dibujo.

"Llevaba puesto mi liatard, ¡gracias a Dios!", escribió, escribiendo mal "leotard". "¡Es horrible ir en un coche de policía!".

Un fotocollage de uno de los álbumes de recortes de Royalle, de los años 70.Crédito...Sophie Park para The New York Times

Candice y su hermana también eran presa de su padre, que se exhibía ante ellas y les exigía besos de "amante". Leía sus diarios y a veces añadía comentarios y proposiciones lascivos, algunos de los cuales siguen visibles, según Kamensky, a pesar de sus esfuerzos por borrarlos.

La ética de los archivos puede ser delicada, incluso cuando no hay sexo de por medio. ¿Qué derecho tiene un investigador a publicar los detalles más íntimos y traumáticos de la vida de las personas?

Durante su última enfermedad, Royalle se preguntaba si sus diarios y fotografías "acabarían en tiendas de chatarra y mercadillos", donde extraños "manosearían mis recuerdos sin saber siquiera mi nombre". Pero no fue un momento de "quemar esto", dijo Kamensky.

"Creo que siente una profunda ambivalencia sobre partes de su trabajo y de su mundo", dijo Kamensky. "Y, sin embargo, lo documentó".

Vera, la albacea, que actualmente está preparando su propio archivo para enviarlo a la Schlesinger, se mostró de acuerdo.

Los diarios "parecían escritos con la idea de que alguien los iba a leer más tarde", dijo Vera. "Tenía la idea de que iba a ser famosa".

De niña, Royalle estudió ballet y soñaba con ser una "bailarina famosa", como escribió a los 11 años, en una carta a su yo futura, titulada "Mis deseos secretos". En 1972, tras dejar el City College de Nueva York, se fue a San Francisco, donde trabajó en pequeños empleos y actuó con grupos vanguardistas como los Angels of Light, una rama del colectivo anárquico de drags Cockettes.

En elaborados álbumes de recortes con fotografías y dibujos psicodélicos, Royalle -nombre que empezó a utilizar en 1974- deja constancia de su deseo de triunfar como artista. Al igual que otros miembros de su círculo, hizo sus pinitos como acompañante y modelo de desnudos para pagarse las facturas, y rodó algunos loops, películas cortas y contundentes que se repetían en los salones recreativos para adultos.

En 1975, consiguió un papel en "The Heartbreak of Psoriasis", un musical protagonizado por Divine, que esperaba que fuera su gran oportunidad. El musical se cerró tras tres representaciones. En su diario, se declaró "fracasada de una vez por todas".

"No más cosas del montón", escribió. "Si no vas a hacer teatro legítimo, tendrás que sorprenderles".

Imagen promocional de la comedia pornográfica de 1978 "Hot & Saucy Pizza Girls". Royalle es la segunda por la derecha.Credit...via Veronica Vera/Candida Royalle Papers, Schlesinger Library, Radcliffe Institute, Harvard University

En los meses siguientes, rodó siete loops y dos películas para adultos. Y el porno, como dice Kamensky, "es una puerta por la que entra y que sólo se abre en una dirección".

El relato de Kamensky sobre los años de Royalle en Los Ángeles, adonde se trasladó en 1976 con la esperanza de dedicarse a la interpretación "de verdad", evoca la alegre edad de oro del porno que se refleja en la película "Boogie Nights". Tuvo una breve aparición en una escena de orgía en "10", de Blake Edwards, donde fue acreditada como "tercera intérprete sexual femenina". Pero se dedicó sobre todo al porno, llegando a aparecer en casi 50 películas.

Las anotaciones de su diario de aquellos años están llenas tanto de placer por su belleza y poder como de desesperación por sentirse estancada. Durante una gira de 1980 por clubes de striptease, escribió: "Cada vez que sé que tengo que salir pronto al escenario, me entran ganas de gritar y llorar".

En 1984, Royalle (segunda fila, a la izquierda) y otras actrices y ex actrices porno participaron en un espectáculo en Franklin Furnace, un local artístico de vanguardia de Manhattan. Se invitó a las intérpretes a reflexionar sobre una pregunta: "¿Podría existir un porno feminista?". Crédito...via Veronica Vera/Candida Royalle Papers, Schlesinger Library, Radcliffe Institute, Harvard University

Ese año, Royalle y su nuevo marido, hijo de un productor pornográfico sueco, se trasladaron a Nueva York, donde ella empezó a escribir para la prensa sexual en auge, a veces criticando los clichés sexistas de la pornografía dura. En 1984, ella y Laura Niemi fundaron Femme Productions, con el objetivo de hacer películas centradas en la mujer y destinadas a las parejas, que ahora podían ver porno desde la intimidad del dormitorio, gracias al VCR. El primer lanzamiento de Femme no incluyó ni un solo "orgasmo masculino externo", como dice Kamensky.

La aventura puso a Royalle en colisión con las nacientes feministas antiporno, que se habían aliado con políticos conservadores. Kamensky describe un caótico episodio de 1985 de "Donahue", en el que Royalle y otras feministas pro-sexo debatieron con MacKinnon, que declaró con frialdad que sus intentos de pornografía ilustrada habían "fracasado".

El archivo de Royalle incluye abundante correspondencia de mujeres agradecidas, como una que escribió con el nombre de su marido en papelería de los Teleñecos y otra que contaba haber visto películas de Femme con su madre. Pero la empresa pasó apuros económicos, mientras la industria general se convertía, lamenta Royalle, en "un montón de basura de extremos exagerados de los actos más violentos".

Y un nuevo tipo de reina del porno empoderada y conocedora de los medios, para su desgracia, estaba preparada para ello. Kamensky cita la amarga frustración de Royalle ante Jenna Jameson, cuyo libro de 2004, "Cómo hacer el amor como una estrella del porno", vendió 150.000 ejemplares en un mes.

Unos años más tarde, Royalle tomó notas para unas memorias tituladas "Sexualized No More: Mi viaje dentro y fuera del negocio del porno".

"Ningún editor", escribe Kamensky, "quiso ese libro".

La palabra con V

Hay muchas palabras impresentables en el libro de Kamensky, pero pocas tan cargadas como la palabra con V: víctima.

Para los activistas antiporno, las mujeres de la industria del sexo eran víctimas de un lavado de cerebro, o algo peor. MacKinnon, abogada, representó en su día a Linda Lovelace, la protagonista de "Garganta profunda", que dijo que su marido la había obligado a aparecer en la película a punta de pistola.

Kamensky describe cómo uno de los amigos de Royalle le sugirió que titulara la biografía "De víctima a vencedor". Pero en realidad, escribe Kamensky, "ella siempre fue ambas cosas".

Royalle escribió un diario casi ininterrumpidamente durante 40 años. "Sigo intentando abrir la llave de mí misma", escribió en 2013, dos años antes de su muerte. Crédito...Sophie Park para The New York Times

Hoy en día, puedes pagar 9,95 dólares para ver títulos de Femme como "Tres hijas", una historia de buen gusto que la revista Time calificó de "cruce entre 'Debbie Does Dallas' y 'The Waltons'". O simplemente puedes ir a sitios porno, donde una búsqueda de "Candida Royalle" arroja porciones gratuitas de "Hot and Saucy Pizza Girls", junto con un clip titulado "Weird Retro Orgy".

Hoy en día, dice Kamensky, "se puede ver gran parte de su carrera exactamente como ella menos querría".

Pero cómo vemos la historia de su vida es otra cuestión. Vera dijo que esperaba que la biografía fomentara el objetivo de Royalle de "ampliar lo que es una feminista".

La propia Royalle nunca detuvo sus exploraciones interiores. En 2013, durante su última enfermedad, escribió en su diario: "Sigo intentando abrir la llave de mí misma".