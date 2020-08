Denuncia Pelosi 'falta de respeto' de Trump hacia las mujeres

The New York Times

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha sido una de las pocas demócratas nacionales que tuvo poder real durante la presidencia de Donald Trump, por lo que reprender al presidente, desde lejos en sus conferencias de prensa semanales o de cerca en el discurso del Estado de la Unión, es lo que hace en una típica semana de trabajo.

Pelosi es también la funcionaria electa de más alto rango en la historia de la nación y un poderoso recordatorio de la centralidad de la política de género en una lucha para derrocar a un presidente que, recientemente, hizo un lanzamiento torpe para ganarse a las "amas de casa suburbanas " de Estados Unidos.

“Como presidenta de la Cámara, he visto de primera mano la falta de respeto de Donald Trump por los hechos, las familias trabajadoras y las mujeres en particular, la falta de respeto escrita en sus políticas hacia la salud y nuestros derechos, no solo en su conducta”, dijo Pelosi. Demócrata de California, hablando en vivo con el telón de fondo del Puente de la Bahía en San Francisco, su ciudad adoptiva.

"Pero sabemos lo que él no sabe: que cuando las mujeres triunfan, Estados Unidos triunfa", añadió Pelosi, quien fue presentada en un video producido por Taraji P. Henson, actor y activista. "Estamos desatando el poder de las mujeres para que ocupen el lugar que les corresponde en la vida nacional".

Pelosi respaldó con entusiasmo la decisión de eliminar la convención en persona en Milwaukee debido al coronavirus. Pero fue una gran decepción para ella personalmente; ha estado asistiendo al evento desde la convención de Chicago en 1952, cuando era niña y fue con su padre cuando era alcalde de Baltimore. Pelosi había planeado llevar a sus nietos a Wisconsin, en su quinceava convención.