Defienden decisión de no revelar un disparo accidental

Nueva York.- Funcionarios de la policía de la ciudad de Nueva York defendieron el viernes su decisión de guardar silencio inicialmente sobre un accidente potencialmente peligroso que ocurrió mientras los agentes expulsaban a los manifestantes pro palestinos de la Universidad de Columbia esta semana cuando un sargento disparó accidentalmente su arma hacia una oficina oscura. .

La bala, disparada cuando el oficial transfirió su arma a su mano izquierda mientras intentaba ingresar a la habitación cerrada, atravesó un panel de vidrio en una puerta y aterrizó sin causar daño en el suelo. La oficina estaba vacía, por lo que nadie resultó herido, dijeron funcionarios de policía en una conferencia de prensa el viernes.

Ni el alcalde de la ciudad, Eric Adams, ni ningún otro funcionario mencionaron el disparo accidental en conferencias de prensa o entrevistas con los medios celebradas desde que la policía expulsó a los manifestantes del Hamilton Hall de Columbia el martes.

El portavoz principal del departamento, el subcomisionado de Información Pública, Tarik Sheppard, dijo el viernes que no creía que fuera particularmente digno de noticia porque los agentes disparan accidentalmente sus armas unas ocho veces al año y rara vez recibe mucha atención.

"Mi objetivo aquí no era simplemente intentar crear una historia", dijo Sheppard. “Sabía que eventualmente surgiría porque siempre sucede. Así que no teníamos prisa por hablar de esto”.

Cuando se le preguntó si el departamento publicaría imágenes de la cámara corporal del incidente, Sheppard dijo que no. El departamento ha publicado selectivamente algunas imágenes de cámaras corporales y vídeos tomados por funcionarios del departamento durante la operación para desalojar a los manifestantes del edificio de Columbia, pero se han rechazado las solicitudes de imágenes sin editar.

La descarga accidental permaneció desconocida para el público hasta que fue informada por el sitio de noticias The City el jueves. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está investigando el incidente, dijo un portavoz.

El sargento, que no fue identificado, llevaba un arma con una linterna mientras él y otros oficiales registraban Hamilton Hall en busca de cualquier persona que pudiera estar escondida, dijo en la conferencia de prensa del viernes el subjefe Carlos Valdez, jefe de la unidad de servicios de emergencia del Departamento de Policía de Nueva York.

“Durante el curso de esta operación, mientras limpiaba un área vacía y desocupada del edificio en el primer piso, un miembro de la ESU, un sargento, disparó involuntariamente una bala de su arma de fuego”, dijo Valdez.

Valdez dijo que la descarga accidental ocurrió después de que la policía rompió el panel de vidrio de una puerta cerrada con llave para poder entrar a la oficina y asegurarse de que no hubiera nadie adentro. El arma se disparó cuando el sargento la cambió de su mano derecha a su mano izquierda para alcanzar la ventana rota y abrir la puerta con su mano derecha, dijo Valdez.

La bala cayó al suelo de la oficina y no alcanzó a nadie, dijo.

Al día siguiente, Adams, demócrata y ex policía, elogió la operación para despejar Hamilton Hall, lugar de protestas y ocupaciones desde 1968.

"Simplemente un tremendo trabajo realizado por los hombres y mujeres de la policía de Nueva York", dijo el alcalde en una sesión informativa el miércoles. "Qué moderación, qué precisión".

No se hizo mención del disparo involuntario.

La policía de la ciudad de Nueva York generalmente no informa al público sobre disparos accidentales a menos que una persona sea alcanzada por un disparo.

Cuando se le preguntó el viernes por qué la policía no había informado al público sobre el incidente de Hamilton Hall, Sheppard dijo: "No tomé la decisión de que queríamos abordar la descarga accidental en ese momento porque normalmente no lo hacemos".