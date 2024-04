Critican científicos la respuesta federal a los brotes de gripe aviar

Nueva York.- En el mes transcurrido desde que las autoridades federales anunciaron un brote de gripe aviar en explotaciones lecheras, han tranquilizado repetidamente a la opinión pública asegurando que la oleada de infecciones no afecta al suministro nacional de alimentos o leche, y supone un riesgo mínimo para el público.

Sin embargo, el brote entre las vacas puede ser más grave de lo que se creía en un principio. En una oscura actualización en línea esta semana, el Departamento de Agricultura dijo que ahora hay pruebas de que el virus se está propagando entre las vacas, y de las vacas a las aves de corral.

Las autoridades de Carolina del Norte han detectado infecciones de gripe aviar en un rebaño de vacas que no presentaba síntomas, según ha sabido The New York Times, información que el Departamento de Agricultura no ha hecho pública. El hallazgo sugiere que las infecciones pueden estar más extendidas de lo que se pensaba.

No está claro si hay animales asintomáticos en otros lugares, porque el Departamento de Agricultura de EU no exige a las granjas que realicen pruebas al ganado para detectar la infección. Ha estado reembolsando a los ganaderos por las pruebas, pero sólo para 20 vacas por granja que estuvieran visiblemente enfermas. Esta semana, el departamento dijo que comenzaría a reembolsar a las granjas por realizar pruebas a las vacas sin síntomas.

Los funcionarios federales han compartido información genética limitada sobre el virus con científicos y funcionarios de otros países, lo que es importante para saber cómo puede evolucionar el virus a medida que se propaga.

No se están vigilando activamente las infecciones en cerdos, que son huéspedes famosos por su eficacia para la evolución de los virus de la gripe, y que a menudo se crían cerca del ganado. Y los funcionarios han dicho que no tienen "ninguna preocupación" sobre la seguridad de la leche, a pesar de la falta de datos concretos.

En declaraciones conjuntas realizadas en marzo, el Departamento de Agricultura de EU, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguraron al público que la leche pasteurizada era segura. Pero la FDA sigue realizando pruebas para determinar si el proceso elimina el virus. La agencia se negó a decir cuándo estarían disponibles los resultados de esas pruebas.

Algunos expertos dijeron que las agencias no deberían haber afirmado que la leche es segura antes de tener los datos en la mano, a pesar de que sólo hay una pequeña posibilidad de riesgo para las personas.

"Entiendo que el mercado de la leche esté muy preocupado por la pérdida de incluso un pequeño porcentaje del consumo de leche", dijo el Dr. Michael Osterholm, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Pero, añadió, "la idea de que se puede evitar este tipo de debate limitándose a dar absolutos no les va a servir de nada".

La respuesta federal hasta ahora se hace eco de los primeros errores durante la pandemia, dijeron él y otros expertos. "Parece que han aprendido poco de las lecciones de comunicación que nos enseñó Covid", dijo el Dr. Osterholm.

En una entrevista realizada esta semana, la Dra. Rosemary Sifford, veterinaria jefe del Departamento de Agricultura de EU, declaró que en las investigaciones participaron más de una docena de epidemiólogos federales, aproximadamente el doble de empleados de laboratorio, personal de campo y colaboradores académicos y estatales.

"Recordemos que llevamos menos de un mes en esto", dijo. "Estamos trabajando muy duro para generar más información".

El personal de la U.S.D.A. sólo está analizando las secuencias genéticas víricas de las vacas enfermas, pero publicará información para expertos externos "en un futuro muy, muy próximo", dijo la Dra. Sifford.

"Definitivamente reconocemos que necesitamos aprender más sobre el panorama general", añadió.

Si el departamento fuera más comunicativo, los científicos ajenos al gobierno ya podrían estar ayudando a contener el virus, dijo el Dr. Tom Inglesby, director del Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria de la Escuela Bloomberg de Salud Pública.

"Los días en que se consideraba un buen plan o aceptable que una agencia gubernamental guardara todos los datos para gestionarlos por su cuenta han quedado atrás", afirmó.

Parte del problema, según algunos expertos, es que el Departamento de Agricultura lleva mucho tiempo regulando y promoviendo el negocio de la agricultura.

"Todos queremos que las explotaciones agrícolas tengan éxito y que el consumidor estadounidense disponga de un suministro constante de alimentos", afirmó Donn Teske, presidente del Sindicato de Agricultores de Kansas. "Pero cuando también te encargan la supervisión, ahí hay un pequeño problema".

La versión actual del virus de la gripe aviar circula desde 2020 en aves de corral, aves silvestres y, más recientemente, en una amplia gama de mamíferos.

Hasta el viernes por la tarde, el brote en vacas lecheras se había extendido a 32 rebaños en ocho estados: Texas, Nuevo México, Michigan, Kansas, Idaho, Ohio, Carolina del Norte y Dakota del Sur.

No está claro cómo empezó el brote en las explotaciones lecheras. Los primeros datos sugieren que hubo al menos dos contagios del virus de aves a vacas, en el Panhandle de Texas y en Nuevo México, según el Dr. Sifford.

Hasta ahora, entre el ganado vacuno, el virus, denominado H5N1, parece afectar sólo a las vacas lactantes, y sólo temporalmente. No se han diagnosticado casos en terneros, novillas preñadas o vacas de carne, ni se han producido muertes. Pero el virus parece haberse propagado de las vacas a las aves de corral, al menos en un caso en Texas.

El rebaño infectado y la bandada de aves de corral estaban en granjas diferentes. Pero el virus puede haber sido transportado entre ellos por personas o animales que tuvieron contacto con objetos contaminados con leche cargada con el virus, según la Comisión de Sanidad Animal de Texas.

Al parecer, las vacas infectadas transportan grandes cantidades del virus en la leche (sin embargo, el Departamento de Agricultura de EU ha analizado relativamente pocos animales mediante frotis nasal y no está analizando las heces, un depósito habitual de virus).

El equipo de ordeño de las granjas lecheras suele limpiarse a fondo, pero no esterilizarse, al menos una vez al día. Se recomienda a las personas que ordeñan a las vacas que lleven gafas de seguridad, máscaras o protectores faciales, pero a menudo se hace caso omiso de estas recomendaciones.

En las vacas enfermas por H5N1, la producción de leche disminuye bruscamente, y la leche se vuelve viscosa y amarillenta. "Nunca habíamos visto algo así", afirma el Dr. Keith Poulsen, director del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Wisconsin.

(La leche de vacas infectadas pero asintomáticas no parece haber cambiado, según una portavoz del departamento de agricultura de Carolina del Norte).

En las entrevistas, algunos expertos criticaron las recomendaciones de la U.S.D.A. sobre las pruebas, que hasta esta semana prometían el reembolso sólo para un grupo de animales que estuvieran manifiestamente enfermos. Es posible que los ganaderos no hayan detectado muchas infecciones simplemente porque no las buscaban.

La realización generalizada de pruebas en animales con y sin síntomas es crucial en las primeras fases de los brotes para comprender la escala y los posibles mecanismos de transmisión viral, dijo Caitlin Rivers, epidemióloga del Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria.

Muchos expertos señalaron que los cerdos son una pieza clave en la vigilancia de la gripe, ya que son susceptibles tanto a la gripe aviar como a la humana. Podrían actuar como "tazones de mezcla", permitiendo que el H5N1 adquiera la capacidad de propagarse eficazmente entre las personas.

Según el Dr. Sifford, el Departamento de Agricultura de EU no está realizando pruebas en cerdos ni pidiendo a los ganaderos que lo hagan.

La realización de pruebas en vacas para detectar la infección por H5N1 requiere la aprobación de un funcionario estatal. Las muestras de leche obtenidas por un veterinario acreditado suelen envasarse en tubos, embalarse en neveras isotérmicas y enviarse a un laboratorio aprobado por el U.S.D.A., junto con un identificador único. A continuación, el laboratorio nacional del U.S.D.A. en Iowa confirma los resultados positivos.

Según el Dr. Inglesby, cada paso ralentiza la rápida respuesta necesaria para contener un brote. Las pruebas deberían ser sencillas, gratuitas y accesibles.

El Dr. Sifford dijo que el U.S.D.A. ya ha recibido un "pequeño número" de muestras de vacas sin síntomas. El departamento "recomienda encarecidamente que se realicen pruebas antes de trasladar rebaños de un estado a otro, incluidos los rebaños asintomáticos", señala un comunicado de la agencia.

Algunos departamentos estatales de sanidad y ganaderos ya se han sentido frustrados por el planteamiento federal. Varias granjas de Minnesota -que no es uno de los ocho estados con casos conocidos- están enviando muestras de sangre de vaca a laboratorios privados para detectar anticuerpos contra el virus, lo que indicaría una infección actual o pasada, dijo el Dr. Joe Armstrong, veterinario de la Extensión de la Universidad de Minnesota.

Otros productores lácteos se muestran reacios a realizar pruebas, preocupados de que el temor a la gripe aviar pueda perjudicar su negocio, dijo la Dra. Amy Swinford, directora del Laboratorio de Diagnóstico Médico Veterinario de Texas A&M.

"Creo que hay muchas más explotaciones lácteas de las que hemos recibido muestras.

Los productores de leche están luchando contra los bajos precios de la leche y los altos costes de los piensos, dijo Rick Naerebout, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Leche de Idaho.

"La situación económica ya es muy difícil, y la posibilidad de perder el 20% de los ingresos durante un periodo de dos a cuatro semanas añade mucha ansiedad a la situación", dijo.

Idaho prohibió la importación de vacas del Panhandle de Texas tras las noticias del brote de gripe aviar allí, pero una semana demasiado tarde. Tener un rebaño infectado en Idaho a pesar de esas precauciones "fue una especie de golpe en las tripas", dijo el Sr. Naerebout.

Matt Herrick, portavoz de la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos, afirmó que las autoridades federales deberían proporcionar más recursos y equipos a los ganaderos para que se protejan, y dar mayor publicidad a las actualizaciones, incluso a través de las redes sociales.

En la página web del Departamento de Agricultura no se menciona el brote de gripe aviar. El último anuncio relacionado con el brote del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, una división del departamento, está fechado el 2 de abril.

El Departamento de Agricultura de EU está estudiando vacunas para proteger al ganado del H5N1, pero no está claro cuánto tiempo se tardará en desarrollarlas. El Dr. Armstrong, de la Extensión de la Universidad de Minnesota, dijo que muchos ganaderos y veterinarios esperan que el virus "se extinga solo".

En cambio, puede convertirse en un problema a largo plazo. "El objetivo es prepararse para ello", dijo. "No para este pensamiento ilusorio de: 'Simplemente desaparecerá'".