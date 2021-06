Critica Christopher Landau estrategia antidrogas del gobierno de EU

Estados Unidos— El exembajador de Estados Unidos, Cristopher Landau, criticó que su país no tenga un estrategia clara para combatir el uso de drogas, que anualmente deja miles de muertos, más que México extradite a los llamados objetivos estratégicos o kingpins, publicó Milenio.

"El uso de drogas y las sobredosis se están disparando en los Estados Unidos. Y no tenemos una estrategia nacional para abordar la crisis más que pedirle a México que persiga y extradite a los capos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Incluso indicó que el problema del tráfico de drogas merece una atención práctica y otra conceptual por lo que es urgente atender y no solo intentar atrapar a los malos y llevarlos a la justicia como hasta el momento lo ha realizado la Administración de Control de Drogas (DEA).

“Desafortunadamente, nuestras principales agencias antinarcóticos, en particular la DEA, siguen atrapadas en una mentalidad de Eliot Ness: el objetivo principal es atrapar a los malos y llevarlos ante la justicia. Si bien ese objetivo es obviamente loable, no puede ser la base de nuestra estrategia nacional contra el narcotráfico. Hay dos problemas con el enfoque, uno práctico y otro conceptual”, acentuó en su artículo de opinión para el diario local The Arizona Republic en su edición del pasado viernes.

De acuerdo con los datos presentados en el diario, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aseguraron que Estados Unidos registró más de 81 mil muertes por sobredosis de drogas entre mayo de 2019 y de 2020, el que, hasta ahora, se considera el número más alto de muertes por sobredosis jamás registrado en aquel país.

Al respecto, Milenio dio a conocer que Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), posicionaban al fentanilo como el principal enemigo de la estrategia antinarcóticos estadunidense por la alta mortalidad que persiste entre sus consumidores, pues entre enero y abril de este año alcanzó un aumento del 546.9 por ciento.

Esta crítica al gobierno de Joe Biden, se suma a la que hizo en abril contra el presidente Andrés Manuel López Obrador a quien acusó de adoptar “una actitud bastante perezosa" frente a los cárteles de la droga. Landau también exigió la reapertura de la frontera entre ambos países para la reactivación económica.

Y aunque en otras ocasiones ha insistido en que el presidente López Obrador “ve como una distracción para su agenda” el ataque contra los carteles de droga, hoy pide que el gobierno federal actuar de una manera proactiva para resolver el problema.