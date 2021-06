Promete DOJ investigar filtración de información clasificada

The New York Times

Estados Unidos— El inspector general independiente del Departamento de Justicia abrió este viernes una investigación sobre la secreta confiscación de la información de los demócratas de la Cámara y reporteros, ya que la fiscalía buscó las fuentes de la filtración de información clasificada.

En un comunicado, el inspector general Michael E. Horowitz anunció que revisará el uso de citatorios del Departamento y otras maniobras legales para tener acceso secreto a las comunicaciones de legisladores demócratas, asesores y por lo menos un miembro de su familia, lo cual fue reportado primero este jueves por The New York Times.

Horowitz también dijo que revisará otras acciones que se dieron a conocer recientemente para confiscar secretamente la información acerca de los reporteros.

En las últimas semanas, el Departamento de Justicia de Biden dio a conocer que la fiscalía durante la administración Trump también buscó y obtuvo registros telefónicos de los periodistas de The Washingto Post, CNN y The New York Times y luego trató de frenar la información antes de que se hiciera pública.

Horas antes, demócratas de alto rango del Senado también anunciaron que abrirían su propia investigación sobre la decisión del Departamento de Justicia de Trump de ir tras los registros asociados con el Congreso.

Exigieron el testimonio público del ex procurador general William P. Barr y otros funcionarios del Departamento de Justicia.

“Este asunto no debe ser partidista, de acuerdo a la Constitución, el Congreso es una rama igual del gobierno y debe ser protegido del excesivo poder del ejecutivo, esperamos que nuestros colegas republicanos se unan a nosotros para llegar al fondo de este serio tema”, comentó el senador Chuck Schumer de Nueva York, líder de la mayoría y el senador Richard J. Durbin de Illinois, presidente del Comité Judicial del Senado.

Les hicieron un llamado a los republicanos para que se unan para exigir respuestas, pero hasta ahora ninguno lo ha hecho.