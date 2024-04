Creán anuncio sobre acceso al aborto, representando un arresto

Nueva York.- Una mujer mira nerviosa por el retrovisor mientras un patrullero activa las luces y sirenas de su coche. Está a menos de un kilómetro de salir de Alabama para buscar servicios de aborto, pero ya es demasiado tarde: Lo siguiente que sabe es que le entregan una prueba de embarazo y la esposan.

El encuentro se describe sin tapujos en un nuevo anuncio de televisión titulado "Fugitiva". La Campaña por la Democracia, un comité de acción política creado por el gobernador Gavin Newsom, demócrata de California, ha producido el anuncio.

Aparecerá el lunes en Alabama, donde los republicanos han pedido que se persiga a las mujeres que viajan a otro lugar para abortar. La prohibición del aborto en el estado, una de las más estrictas del país, proscribe el procedimiento en todas las etapas del embarazo, sin excepciones por violación e incesto.

"Los republicanos de Trump quieren criminalizar a las jóvenes de Alabama que viajan en busca de atención reproductiva", dice el narrador del anuncio.

A continuación, el anuncio muestra al patrullero acercándose al vehículo: "Señorita, voy a necesitar que salga del vehículo", dice, golpeando el kit en la puerta del lado del conductor, "hágase una prueba de embarazo".

Según el PAC, el anuncio se emitirá durante dos semanas en televisión y cable, así como en plataformas digitales como YouTube. El coste del anuncio no estaba disponible de inmediato.

El fiscal general de Alabama, el republicano Steve Marshall, se ha enfrentado al Departamento de Justicia y a los proveedores de asistencia para abortar sobre si el estado tiene autoridad para procesar a individuos o grupos que ayudan a las mujeres a salir del estado para someterse al procedimiento.

El mes pasado, los republicanos presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Alabama que tipificaría como delito menor acoger o transportar a una menor para que solicite servicios de aborto.

Newsom se ha convertido en el principal sustituto del presidente Biden, al tiempo que alberga sus propias ambiciones para la Casa Blanca. Ha mantenido regularmente escaramuzas con los gobernadores del G.O.P.(el partido republicano) y los estados gobernados por los republicanos sobre el acceso al aborto, la inmigración, la delincuencia y otras cuestiones.

Mientras que los republicanos han aprovechado los cruces en la frontera sur en sus mensajes, los demócratas han aprovechado la cuestión del acceso al aborto después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el caso Roe contra Wade en 2022. Esto ayudó a los candidatos demócratas a lograr victorias clave en las elecciones de mitad de mandato de 2022 y en las elecciones del año pasado.

En febrero, el Tribunal Supremo de Alabama dictaminó que los embriones congelados eran personas con derechos, arrojando una nube de incertidumbre sobre la fecundación in vitro. El estado aprobó posteriormente una ley que otorga a las clínicas de fecundación in vitro inmunidad penal y civil, pero no abordó si los embriones tienen la condición jurídica de seres humanos.

En otra sentencia radical, el Tribunal Supremo de Arizona confirmó este mes una ley de 1864 que prohíbe casi todos los abortos. La decisión podría tener consecuencias de gran alcance para la atención sanitaria de las mujeres y la política electoral en el estado, un campo de batalla político crítico.

El Sr. Newsom dijo en un mensaje en las redes sociales en ese momento que California, que limita con Arizona, proporcionaría un refugio para las mujeres afectadas por la decisión.

"Arizona ni siquiera era un estado -era un territorio- cuando se aprobó esta draconiana prohibición del aborto", dijo. "Así de extremo es esto. California sigue dispuesta a ayudar a los arizonenses a acceder a los servicios de salud reproductiva."